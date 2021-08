Diese Moderatoren erwarten Scholz, Laschet und Baerbock beim ersten "TV-Triell"

Drei auf einen Streich: Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock treffen am Sonntag bei RTL zum Schlagabtausch aufeinander - knapp zwei Stunden lang.

28.08.2021 | Stand: 20:21 Uhr

Vier Wochen vor der Bundestagswahl liefern sich die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntagabend (20.10 Uhr bis 22.00 Uhr) einen ersten direkten Schlagabtausch im Fernsehen. Knapp zwei Stunden lang werden CDU-Chef Armin Laschet, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock in Berlin bei einer Live-Sendung der Sender RTL und ntv befragt.

"Das Triell": Pinar Atalay und Peter Kloeppel als Moderatoren

Das Moderatoren-Team besteht aus Ex-"Tagesthemen"-Moderatorin und RTL-Neuzugang Pinar Atalay und dem RTL-Nachrichten-Anchorman Peter Kloeppel. Im September werden ARD und ZDF und dann noch einmal die Fernsehsender ProSieben, Sat.1 und Kabeleins, die zu einer Gruppe gehören, mit eigenen Triellen folgen. Nach dem Aufeinandertreffen der Kandidaten analysiert Frauke Ludowig zusammen mit Pinar Atalay und Peter Kloeppel dann die Aussagen.

"Das Triell": Laschat und Baerbock unter Druck, Scholz mit guten Umfragewerten

Laschet steht vor der Sendung unter großem Druck. Angesichts abstürzender Umfragewerte für die Union und desaströser Beliebtheitswerte für Laschet erwarten CDU und CSU, dass er mit einem kämpferischen Auftritt das Ruder herumreißt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte am Samstag angekündigt, er werde bei dem Triell deutlich machen, für was die Union stehe und "wo die Unterschiede sind zu Rot-Grün". Die Union lag zuletzt in Umfragen gleichauf oder teils sogar einen Punkt hinter der SPD. Die Bundestagswahl ist am 26. September.

Auch der Wahlkampf von Annalena Baerbock (Grüne) läuft nicht rund. Nach einem Hoch vor einigen Monaten ging es nach Palgiatvorwürfen und persönlichen Fehlern bergab. Ganz anders bei Olaf Scholz: Der SPD-Kandidat liegt bei den Persönlichkeitswerten weit vor Laschet und Baerbock, die SPD hat mit der Union in Umfragen gleichgezogen.