Dokument zu Durchsuchung bei Trump in Teilen veröffentlicht

Nach der Durchsuchung des Anwesens des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist ein mit Spannung erwartetes Dokument teilweise veröffentlicht worden.

Das US-Justizministerium machte auf Anordnung eines Richters mit einigen Schwärzungen das Dokument publik, auf dessen Grundlage der Durchsuchungsbefehl für Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago in Palm Beach genehmigt worden war. Angesichts des großen öffentlichen Interesses war die Online-Datenbank mit den Gerichtsunterlagen völlig überlastet.

Affidavit released.



It explains there was "probable cause to believe that additional documents that contain classified NDI" were still at MAL.



It adds: "There is also probable cause to believe that evidence of obstruction will be found at the PREMISES."