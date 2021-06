Donald Trump meldet sich als Rächer mit Realitätsverlust zurück

Ein halbes Jahr nach seinem Amtsverlust meldet sich Donald Trump bei seiner ersten Großkundgebung zurück. Nur fast wirkt er wie ganz der Alte.

28.06.2021 | Stand: 14:51 Uhr

Das Land steht, mal wieder, am Abgrund. Überall "kriminelle Ausländer", Drogenhändler und Verbrecher. Dazu seit neuestem linksradikale Umerziehungslager. " Joe Biden zerstört unsere Nation vor unseren Augen", barmt der Redner. Eine Katastrophe sei das.

Es ist das übliche düstere Szenario, mit dem Donald Trump seine erste Kundgebung nach dem Amtsverlust einleitet. Nach Wellington ist der Ex-Präsident gekommen - nicht in die Hauptstadt von Neuseeland, sondern in ein 5.000-Seelen-Kaff in Ohio, wo er als Ehrengäste seinen vertrauten Senator Jim Jordan und die rechtsextreme Kongressabgeordnete Marjorie Greene begrüßen kann. Der republikanische Gouverneur Mike DeWine ist leider verhindert. Auch das Medienecho auf das Comeback ist überschaubar: Nicht einmal der rechte Sender Fox überträgt die Rede. Wer draußen im Land den Auftritt verfolgen will, der muss auf den Propagandakanal Newsmax umschalten.

Die Trump-Bewegung hat Züge einer Sekte angenommen

"Schaut, wie viele Kameras da sind", greift Trump zu Beginn gleichwohl zu einem seiner rhetorischen Tricks, um gleich darauf über die "Fake News" zu wettern. Bald kommen die Evergreens von der "wunderbaren Mauer" zu Mexiko, die er bauen ließ, der Stahl-Industrie, die er wieder zum Leben erweckte und von Deutschland mit der "toughen Angela", das Russland Milliardensummen überweist und die USA zum Nulltarif ausnutzt. Schlagartig fühlt man sich zurückversetzt an einen beliebigen Tag der vier vergangenen Trump- Jahre.

Doch das Publikum hört solche Geschichten gerne. Sie erinnern an die Zeiten, bevor die bösen Sozialisten die Macht übernahmen, bestätigen eigene Vorurteile und stärken das Gefühl des "Wir gegen die". Längst hat die Trump-Bewegung Züge einer Sekte mit einem quasi-religiösen Personenkult angenommen. "Das Land gehört nicht denen. Es gehört Euch!", verkündet der Anführer. Die Menge jubelt.

Donald Trump lässt sein altes Feuer vermissen

Die Sprechchöre sind dieselben wie vor der Wahl. "USA! USA!", skandieren die Zuhörer immer wieder. Sehr gerne auch: "Sperrt sie/ihn ein!", was sich ursprünglich auf Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, inzwischen aber immer häufiger auf Hunter Biden, den Sohn des Präsidenten, oder Anthony Fauci, den führenden Immunologen des Landes, bezieht. Auch "Four more years" (Vier weitere Jahre) fordert das Publikum von seinem Idol, als stehe das derzeit zur Debatte.

Ein Unterstützer wartet darauf, dass der ehemalige US Präsident Donald Trump bei der US-Wahl 2024 wieder antritt. Bild: Tony Dejak, AP, dpa

Doch der Redner hat an diesem Tag sein Feuer verloren. Leidenschaftslos reiht Trump seine bekannten Sprüche aneinander, während er mit einem wackelnden Teleprompter kämpft. Fast wirkt er wie ein abgehalfterter Schlagersänger, der seine Hits noch einmal in einem Möbelhaus vorträgt. Viel Frust hat sich aufgestaut über einen republikanischen Abgeordneten, der für sein Impeachment stimmte, obwohlTrump ihn damals in der Air Force One mitfliegen ließ: "Ein Betrüger". Über das oberste Gericht des Landes, das Trump dauerhaft nach rechts verschob und trotzdem nicht so entscheidet, wie er es erwartet: "Eine Schande". Über das Militär, das gegen Rassismus vorgeht: "Kampfunfähig." Und schließlich über den einstigen Haussender Fox, der "nicht mehr so gut" sei.

Immerhin Mike Lindell ist geblieben, jener fanatische Inhaber des Kissenherstellers My Pillow, der immer wildere Verschwörungsfantasien über chinesische Wahlmanipulationen in den USA verbreitet und für die Wiedereinsetzung des Ex-Präsidenten ins Amt kämpft. Trump begrüßt ihn wie einen hochdekorierten Kriegsveteranen. "Mike! Mike! Mike!", jubelt die Menge.

Donald Trump nennt US-Wahl 2020 „Verbrechen des Jahrhunderts“

Doch im Zentrum steht Donald, nicht Mike. Spätestens, als Trump von einem Polizisten berichtet, der ihm angeblich draußen mit Tränen der Dankbarkeit und Rührung begegnete, wird überdeutlich, um was es bei diesem Auftritt und der ganzen Kampagne wirklich geht - das schwer gekränkte Ego eines Ex-Reality-TV-Stars, der seine Niederlage im echten Leben nicht verkraften kann.

Deswegen reist Trump in den kommenden Wochen nun auf einer Art Rache-Tour in die Wahlbezirke all jener Republikaner, die es gewagt haben, gegen ihn aufzumucken, um deren oft rechtsextremen Gegenkandidaten zu unterstützen. Und deswegen sagt er schon nach 15 Minuten: "Was am 3. November geschah, ist eine Schande", sagte er über den US-Wahltag.

Bilderstrecke

Donald Trump feiert 75. Geburtstag - seine Präsidentschaft in Fotos

1 von 19 Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6. feiert Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6. feiert Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa 2 von 19 Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Zuvor hatte er sich bei der Wahl gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Die Kandidatin der Demokraten hatte zwar drei Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen. Das System der Wahlmänner in den USA machte es möglich, dass trotzdem Trump die Wahl gewann. Bild: Gary He, dpa (Archivbild) Am 20. Januar 2017 wurde Donald Trump als 45. Präsident der USA in sein Amt eingeführt. Zuvor hatte er sich bei der Wahl gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Die Kandidatin der Demokraten hatte zwar drei Millionen Stimmen mehr als Trump bekommen. Das System der Wahlmänner in den USA machte es möglich, dass trotzdem Trump die Wahl gewann. Bild: Gary He, dpa (Archivbild) 3 von 19 Schon seine Amtseinführung beginnt mit einer Lüge. Trumps Sprecher Sean Spicer behauptet, bei der Feier seien deutlich mehr Zuschauer gewesen als bei Obamas Amtseinführung - was weder von Luftbildern noch von Zählungen gedeckt ist. Kellyanne Conway, Beraterin des US-Präsidenten, spricht später davon, der Sprecher habe "alternative Fakten" präsentiert. Bild: Richard Ellis, dpa Schon seine Amtseinführung beginnt mit einer Lüge. Trumps Sprecher Sean Spicer behauptet, bei der Feier seien deutlich mehr Zuschauer gewesen als bei Obamas Amtseinführung - was weder von Luftbildern noch von Zählungen gedeckt ist. Kellyanne Conway, Beraterin des US-Präsidenten, spricht später davon, der Sprecher habe "alternative Fakten" präsentiert. Bild: Richard Ellis, dpa 4 von 19 Unter Trump verlassen in den kommenden Jahren zahlreiche Führungspersonen ihre Positionen. Auf dem Bild sind einige hochrangige Mitarbeiter zu sehen, die unter Trump entlassen werden oder zurücktreten, beispielsweise der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, (oben links) sowie der ehemalige Direktor des FBI, James Comey (oben Mitte). Bild: Anderson/Vucci/Brandon/Monsivais, dpa (Archivbild) Unter Trump verlassen in den kommenden Jahren zahlreiche Führungspersonen ihre Positionen. Auf dem Bild sind einige hochrangige Mitarbeiter zu sehen, die unter Trump entlassen werden oder zurücktreten, beispielsweise der Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, (oben links) sowie der ehemalige Direktor des FBI, James Comey (oben Mitte). Bild: Anderson/Vucci/Brandon/Monsivais, dpa (Archivbild) 5 von 19 Nach seinem Wahlsieg Ende 2016 verstärken sich Proteste gegen Trump. Zum Women’s March on Washington am 21. Januar 2017, dem Tag nach der Amtseinführung Trumps, kommen etwa eine halbe Million Menschen nach Washington, D.C. Zu den Protesten nach dem Tod George Floyds entsendet Trump Bundestruppen der Homeland Security. Bild: Patrick Semansky, dpa (Archivbild) Nach seinem Wahlsieg Ende 2016 verstärken sich Proteste gegen Trump. Zum Women’s March on Washington am 21. Januar 2017, dem Tag nach der Amtseinführung Trumps, kommen etwa eine halbe Million Menschen nach Washington, D.C. Zu den Protesten nach dem Tod George Floyds entsendet Trump Bundestruppen der Homeland Security. Bild: Patrick Semansky, dpa (Archivbild) 6 von 19 Trump kündigt während seiner Amtszeit eine bessere Strafverfolgung mithilfe einer „Law and Order“-Politik an. Er veranlasst zudem den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko - eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) Trump kündigt während seiner Amtszeit eine bessere Strafverfolgung mithilfe einer „Law and Order“-Politik an. Er veranlasst zudem den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko - eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Bild: Susan Walsh, dpa (Archivbild) 7 von 19 Bis Ende 2020 steht allerdings erst ein Teil der geplanten 3.300 Kilometer langen Mauer - auch, weil Trump die Milliarden-Finanzierung nicht durchsetzen kann. Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) Bis Ende 2020 steht allerdings erst ein Teil der geplanten 3.300 Kilometer langen Mauer - auch, weil Trump die Milliarden-Finanzierung nicht durchsetzen kann. Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) 8 von 19 Unter dem Motto „America First“ wollte Trump Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und ein jährliches Wirtschaftswachstum von vier Prozent erreichen. Rechnet man das Corona-Jahr 2020 heraus, betrug das jährliche Wachstum unter ihm allerdings durchschnittlich 2,4 Prozent. Bild: Laurent Gillieron, dpa (Archivbild) Unter dem Motto „America First“ wollte Trump Millionen neue Arbeitsplätze schaffen und ein jährliches Wirtschaftswachstum von vier Prozent erreichen. Rechnet man das Corona-Jahr 2020 heraus, betrug das jährliche Wachstum unter ihm allerdings durchschnittlich 2,4 Prozent. Bild: Laurent Gillieron, dpa (Archivbild) 9 von 19 Beim G7-Gipfel-Treffen im italienischen Taormina vom 26. bis 27. Mai 2017 blockiert Trump eine Einigung in der Flüchtlings- und Klimapolitik. Überhaupt hat es Trump nicht so sehr mit multinationalen Organisationen. Immerhin: Seine Drohung, die Nato zu verlassen, macht er nicht wahr. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) Beim G7-Gipfel-Treffen im italienischen Taormina vom 26. bis 27. Mai 2017 blockiert Trump eine Einigung in der Flüchtlings- und Klimapolitik. Überhaupt hat es Trump nicht so sehr mit multinationalen Organisationen. Immerhin: Seine Drohung, die Nato zu verlassen, macht er nicht wahr. Bild: Michael Kappeler, dpa (Archivbild) 10 von 19 Für Staatsangehörige einiger muslimisch geprägter Länder verfügt Trump am 27. Januar 2017 ein 90-tägiges Einreiseverbot, das von mehreren Bundesrichtern ausgesetzt wird. Am 26. Juni 2018 erklärt der Supreme Court mit sehr knapper Mehrheit das Einreiseverbot für Staatsangehörige von sieben muslimisch geprägten Staaten für rechtens. Bild: Wilfredo Lee, dpa (Archivbild) Für Staatsangehörige einiger muslimisch geprägter Länder verfügt Trump am 27. Januar 2017 ein 90-tägiges Einreiseverbot, das von mehreren Bundesrichtern ausgesetzt wird. Am 26. Juni 2018 erklärt der Supreme Court mit sehr knapper Mehrheit das Einreiseverbot für Staatsangehörige von sieben muslimisch geprägten Staaten für rechtens. Bild: Wilfredo Lee, dpa (Archivbild) 11 von 19 Das Verhältnis der USA zu Nordkorea hat sich während der Amtszeit Donald Trumps gewandelt. Hatten sich beide Seiten zunächst mit gegenseitigen Drohungen überzogen, war es später vor allem von den Beziehungen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geprägt. Dennoch, trotz vieler warmer Worte ist das Ziel, Nordkorea zur atomaren Abrüstung zu bewegen, bisher nicht erreicht worden. Bild: dpa (Archivbild) Das Verhältnis der USA zu Nordkorea hat sich während der Amtszeit Donald Trumps gewandelt. Hatten sich beide Seiten zunächst mit gegenseitigen Drohungen überzogen, war es später vor allem von den Beziehungen zwischen Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geprägt. Dennoch, trotz vieler warmer Worte ist das Ziel, Nordkorea zur atomaren Abrüstung zu bewegen, bisher nicht erreicht worden. Bild: dpa (Archivbild) 12 von 19 Mit seinem Handels- und Technologiekrieg sowie seinem konfrontativen Kurs gegenüber China hat Trump das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf den tiefsten Stand seit Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen fallen lassen. Auch übt Trump Druck auf seine internationalen Partner aus, sich ihm anzuschließen. Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) Mit seinem Handels- und Technologiekrieg sowie seinem konfrontativen Kurs gegenüber China hat Trump das Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften auf den tiefsten Stand seit Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen fallen lassen. Auch übt Trump Druck auf seine internationalen Partner aus, sich ihm anzuschließen. Bild: Evan Vucci, dpa (Archivbild) 13 von 19 Bereits vor Trumps Amtseinführung beginnen die Republicans im Kongress, ein Gesetz zur Abschaffung der Gesundheitsreform „Obamacare“ einzuführen. Im Juni 2020 schließlich wendet sich die Regierung Trumps an den Obersten Gerichtshof, um „Obamacare“ abschaffen zu lassen. Bild: Chris Carlson, dpa (Archivbild) Bereits vor Trumps Amtseinführung beginnen die Republicans im Kongress, ein Gesetz zur Abschaffung der Gesundheitsreform „Obamacare“ einzuführen. Im Juni 2020 schließlich wendet sich die Regierung Trumps an den Obersten Gerichtshof, um „Obamacare“ abschaffen zu lassen. Bild: Chris Carlson, dpa (Archivbild) 14 von 19 Am 18. Dezember 2019 leitet das mehrheitlich demokratische Repräsentantenhaus offiziell ein Amtsenthebungsverfahren mit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses gegen Trump (vorne) ein. Trump wird jedoch in beiden Anklagepunkten freigesprochen. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) Am 18. Dezember 2019 leitet das mehrheitlich demokratische Repräsentantenhaus offiziell ein Amtsenthebungsverfahren mit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Behinderung des Kongresses gegen Trump (vorne) ein. Trump wird jedoch in beiden Anklagepunkten freigesprochen. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) 15 von 19 Während der Corona-Pandemie spricht Donald Trump vom „China-Virus“ und empfiehlt den Einsatz umstrittener Medikamente. Im Oktober 2020 wird bekannt, dass Donald Trump und seine Frau Melania ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert sind. Später sagt Trump, er fühle sich besser denn je. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) Während der Corona-Pandemie spricht Donald Trump vom „China-Virus“ und empfiehlt den Einsatz umstrittener Medikamente. Im Oktober 2020 wird bekannt, dass Donald Trump und seine Frau Melania ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert sind. Später sagt Trump, er fühle sich besser denn je. Bild: Alex Brandon, dpa (Archivbild) 16 von 19 Für die Präsidentschaftswahl am 4. November 2020 geht Donald Trump wieder als Kandidat für die Republican Party ins Rennen und muss sich gegen Herausforderer Joe Biden behaupten. Bild: Shealah Craighead, dpa (Archivbild) Für die Präsidentschaftswahl am 4. November 2020 geht Donald Trump wieder als Kandidat für die Republican Party ins Rennen und muss sich gegen Herausforderer Joe Biden behaupten. Bild: Shealah Craighead, dpa (Archivbild) 17 von 19 Die US-Wahl 2020 gegen Biden verliert Trump am Ende deutlich. Danach startet er eine beispiellose Kampagne gegen das Wahlergebnis und behauptet bis heute, die Wahl sei ihm durch Wahlbetrug im großen Stil gestohlen worden. Freilich ohne einzigen standhaften Beweis... Bild: Jim Bourg, AP, dpa (Archiv) Die US-Wahl 2020 gegen Biden verliert Trump am Ende deutlich. Danach startet er eine beispiellose Kampagne gegen das Wahlergebnis und behauptet bis heute, die Wahl sei ihm durch Wahlbetrug im großen Stil gestohlen worden. Freilich ohne einzigen standhaften Beweis... Bild: Jim Bourg, AP, dpa (Archiv) 18 von 19 Seine Anhänger versetzt Trump mit seiner fortwährenden Behauptungen zum angeblichen Wahlbetrug in Wallung. Am 6. Januar 2021 kommt es in Washington zu einem gewaltsamen Sturm aufs Kapitol der Trump-Anhänger. Dort sollten die Abgeordneten den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden bei der Wahl im November bestätigen. Fünf Menschen kommen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Essdras M. Suarez, Zuma Press, dpa Seine Anhänger versetzt Trump mit seiner fortwährenden Behauptungen zum angeblichen Wahlbetrug in Wallung. Am 6. Januar 2021 kommt es in Washington zu einem gewaltsamen Sturm aufs Kapitol der Trump-Anhänger. Dort sollten die Abgeordneten den Sieg des gewählten Präsidenten Joe Biden bei der Wahl im November bestätigen. Fünf Menschen kommen ums Leben, zahlreiche wurden verletzt. Bild: Essdras M. Suarez, Zuma Press, dpa 19 von 19 Nach dem Sturm aufs Kapitol wird gegen Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit ein zweites Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Einzigartig in der Geschichte der USA. Mithilfe der Republikaner wird auch dieses abgeschmettert. Trump zieht sich mit seiner Familie in sein Ferien-Domizil Mar-a-Lago nach Florida zurück. Von dort aus zündelt er weiter... Bild: Carolyn Kaster, AP, dpa Nach dem Sturm aufs Kapitol wird gegen Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit ein zweites Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Einzigartig in der Geschichte der USA. Mithilfe der Republikaner wird auch dieses abgeschmettert. Trump zieht sich mit seiner Familie in sein Ferien-Domizil Mar-a-Lago nach Florida zurück. Von dort aus zündelt er weiter... Bild: Carolyn Kaster, AP, dpa 1 von 19 Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6. feiert Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa Donald Trump, wie man ihn kennt: Der ehemalige US-Präsident bei einem Parteitags-Auftritt in North Carolina im Juni 2021. Am 14.6. feiert Trump seinen 75. Geburtstag. Wir zeigen Stationen seiner umstrittenen Präsidentschaft im Rückblick. Bild: Chris Seward, AP, dpa

Eine Weile kann ihn das Manuskript vor dem Abgleiten in Selbstmitleid und Wahnvorstellungen bewahren. Doch je stärker der Teleprompter im Wind wackelt, desto weiter kommt Trump vom Weg eines halbwegs rationalen Politikers ab. "Die Wahlen 2020 waren das Verbrechen des Jahrhunderts", bricht es schließlich aus ihm heraus. Schlimmer als in der Ukraine und in Nordkorea seien die Ergebnisse in Amerika gefälscht worden, fabuliert er: "Wir haben die Wahl mit einem Erdrutschsieg gewonnen."

Trumps Legendenbildung passt vielen Republikanern nicht

Eine halbe Stunde geht das so mit immer aberwitzigeren Lügen und Phantasmen. Die Behauptungen sind hundertfach von offiziellen Stellen widerlegt. Selbst der Sender Fox News sieht sich genötigt, seinen Live-Stream der Rede mit einem Haftungsausschluss zu untertiteln: "Behauptungen, dass der Wahlsieg gestohlen wurde, sind nicht nachgewiesen worden." Doch das stört Trump nicht: "Wir haben nicht verloren", behauptet er wahrheitswidrig.

Diese rückwärtsgewandte Legendenbildung passt selbst vielen Republikanern nicht, die sich lieber mit der aktuellen Politik von Joe Biden auseinandersetzen wollen. Umso befremdlicher wirkt, dass sich die Partei weiter von einem Narzissten in Geiselhaft nehmen lässt.

"Sollen wir weitermachen?", fragt Trump irgendwann unvermittelt in die Zuhörerschaft. Die Stimmung ist allenfalls mittelprächtig. Augenzeugen berichten, dass erste Zuhörer den Veranstaltungsort verlassen. Trotzdem gröit die Menge: "Ja!". Also geht der Trumps Spektakel schier endlose 30 Minuten lang weiter.