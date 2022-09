Dramatischer Johnson stiehlt Truss die Show

Mit einem gewollt dramatischen Auftritt hat die selbst ernannte "Trägerrakete" Boris Johnson der neuen britischen Premierministerin Liz Truss die Show gestohlen.

Der bisherige Regierungschef sicherte seiner Nachfolgerin an deren ersten Tag im Amt zwar "nichts als energische Unterstützung" zu - allerdings machte der 58-Jährige seinem Ärger über das erzwungene Aus deutlich Luft und ließ Raum für Spekulationen über ein Comeback.

Für die bisherige Außenministerin wird der wichtigste Job im Vereinigten Königreich zur Mammutaufgabe: Rasant steigende Energiekosten, ihre Konservative Partei gespalten, die Gesundheitsversorgung in der Krise und der russische Krieg gegen die Ukraine sind nur die größten Herausforderungen, denen die 47-Jährige gegenübersteht. Sie wurde am Dienstag von Königin Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland zur 56. britischen Premierministerin ernannt. "Die Queen hat die ehrenwerte Abgeordnete Elizabeth Truss zu einer Audienz empfangen und sie gebeten, eine neue Regierung zu bilden", teilte der Palast mit.

I have been proud to serve as leader of the Conservative Party for the last three years, winning the biggest majority for decades, getting Brexit done, overseeing the fastest vaccine rollout in Europe and giving vital support to Ukraine.