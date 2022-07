Ein Jahr Einwegplastik-Verbot: Was hat es wirklich gebracht?

Im Juli 2021 verbannte die EU viele Kunststoff-Produkte aus den Regalen. Ein Jahr später ist die Bilanz zumindest durchwachsen. Woran das liegt.

05.07.2022 | Stand: 14:25 Uhr

Der Strohhalm ist aus Pappe, die Einkaufstüte aus Papier, die Einweggabel aus Holz – ein Jahr ist es her, dass die Europäische UnionEinwegplastik aus dem Handel verbannt hat. Das Verbot soll die Umweltverschmutzung reduzieren: Laut der Umweltorganisation Greenpeace werden derzeit rund 311 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produziert, mindestens 150 Millionen Tonnen Plastikabfall werden im Meer vermutet. Doch ändert der politische Eingriff in den Markt daran wirklich etwas?

Zumindest der Blick auf die nackten Zahlen ist eher ernüchternd: Das Verbot von Einwegkunststoff-Produkten in der EU hat laut Universität Kassel dazu geführt, dass sich das Kunststoffabfall-Aufkommen in deutschen Privathaushalten um rund 0,4 Kilo Pro ein Einwohner und Jahr reduziert hat. Global gesehen geht es also höchstens in Trippelschritten voran.

Fachleute sehen das Einwegplastik-Verbot keineswegs als gescheitert an

Und doch sehen Fachleute die politische Maßnahme keineswegs als gescheitert an. „Das EU-Einwegplastik-Verbot war ein sehr klares Signal, dass das Konzept der Wegwerf-Produkte aus Plastik in dieser Form nicht länger akzeptiert werden konnte, weil es massive Umweltbelastungen mit sich bringt – sowohl mit Blick auf die Verschmutzung der Umwelt als auch auf die CO 2 -Emissionen in der Herstellung dieser Produkte“, sagt Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Es sei zudem ein Zeichen an die Industrie gewesen, dass der Staat notfalls auch zu massiven Markteingriffen bereit sei und dies auch von der Bevölkerung mitgetragen werde. Deshalb sei, so Wilts, in vielen Bereichen tatsächlich ein Umdenken erkennbar: Die Industrie suche nach Alternativen zu Einwegplastik, weil das so von den Kundinnen und Kunden eingefordert werde. „Über die verbotenen Produkte hinaus hat die Einwegplastik-Richtlinie also auch eine intensive Debatte darüber angestoßen, wo der Einsatz von Kunststoff tatsächlich sinnvoll ist“, sagt der Experte. Das glaubt auch Jürgen Sutter vom Öko-Institut e.V. in Darmstadt. „Das Verbot war ein wichtiges Signal gegen die Plastikverschmutzung der Umwelt, insbesondere der Meere“, sagt er.

Plastik-Alternativen sind häufig nicht umweltfreundlich

Dass die Bilanz der Fachleute dennoch durchwachsen ausfällt, liegt an einem anderen Phänomen: Das, was den Verbraucherinnen und Verbrauchern als umweltfreundliche Alternative angepriesen wird, ist häufig alles andere als ein Beitrag zur Abfall-Reduzierung.

Gerade im Bereich der Verpackungen gebe es immer häufiger Produkte, die aus einer Kombination aus Papier und Pappe mit Kunststoff hergestellt sind und deren Recycling sehr schwierig sei. Papier erhöht den Druck auf die Abholzung der Wälder. Aluminium verbraucht viel Energie. Und plastikfreies Einweggeschirr aus Pappe, Palmenblättern und Zuckerrohr kann oft gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten. „Greenwashing“ ist das Wort für das Konzept – Produkte werden als vermeintlich „grün“ angepriesen, unterm Strich sind sie aber auch nicht besser für die Umwelt.

Es müsse dringend diskutiert werden, "insgesamt klare Anreize für den Ausstieg aus der Wegwerf-Gesellschaft zu setzen"

Lesen Sie auch

Lebensmittelpreise Umweltbundesamt: Fleisch teurer machen - Gemüse billiger

Zwar wurde große Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt, doch das ist nur ein Schritt von vielen notwendigen. „Auf europäischer Ebene sollte daher auch dringend diskutiert werden, nicht nur Einwegprodukte aus Plastik in den Blick zu nehmen, sondern insgesamt klare Anreize für den Ausstieg aus der Wegwerf-Gesellschaft zu setzen“, sagt Henning Wilts. „Beim Verbot einzelner Produkte sollte dabei auch immer mitbedacht werden, auf welche Alternativprodukte der Markt vermutlich ausweichen wird.“ Notwendig wäre aus seiner Sicht zudem die umfassende Beteiligung der Industrie an den konkreten Umweltkosten, die ihre Produkte verursachen – von Zigarettenkippen bis hin zu Textilien, die auch immer stärker als Einwegprodukt genutzt würden.

Genau daran macht sich auch die Kritik der Deutschen Umwelthilfe (DUH) fest: Die Verbotsregelung laufe ins Leere, weil statt umweltfreundlicher Alternativen andere Einweg-Produkte angeboten würden. Deren Umweltbilanzen seien ähnlich schlecht wie die von konventionellen Einweg-Plastikprodukten. „Diesen Trend sehen wir vor allem bei großen Fast-Food- und Gastronomieketten“, so die Umwelthilfe. Die Forderung der Organisation: Umweltministerin Steffi Lemke müsse eine Abgabe auf nicht verbotenes Einweggeschirr aus Aluminium oder Pappe von mindestens 20 Cent festlegen und so Anreize zum Einsatz von Mehrweg setzen. „Mit den Einnahmen sollten Mehrwegsysteme gestärkt und Einweg-Produkte gleichzeitig unattraktiv gemacht werden", sagt die DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.

Umwelthilfe kritisiert viele Verstöße gegen Einwegplastik-Verbot

Stichprobenartige Tests der DUH in über 20 Berliner Imbissen hätten darüber hinaus gezeigt, dass auch ein Jahr nach Inkrafttreten des Verbots in der Gastronomie und im Handel noch immer massenhaft verbotene Einweg-Plastikprodukte eingesetzt würden. In mehr als 90 Prozent der getesteten Läden wurden nach wie vor verbotene Einweg-Plastikprodukte angeboten.

Besonders häufig kommen Einweg-Plastikbesteck, Styropor-Boxen oder kunststoffbeschichtete Pappteller zum Einsatz. „Übrig gebliebene Einweg-Warenbestände müssten nach einem Jahr längst aufgebraucht sein. Vielmehr besteht der Verdacht, dass Händler sich illegal durch Direktimporte aus dem nichteuropäischen Ausland mit verbotenen Einweg-Plastikprodukten eindecken", erklärt Thomas Fischer, DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft. Und auch die Supermärkte tricksen bisweilen: Sie machen Einweg-Tüten aus Plastik einfach um wenige Mikrometer dicker, um sie legal anbieten zu können. Möglich ist das, weil unter das seit 1. Januar 2022 geltende Verbot lediglich Plastiktüten mit einer Wandstärke von 15 bis maximal 49 Mikrometern fallen.

Wie es auch gehen kann, zeigt gerade der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Der hat zum 1. Januar eine Verbrauchssteuer auf Einwegverpackungen eingeführt. Pro Einzelmahlzeit wird maximal 1,50 Euro kassiert, unter anderem Fast-Food-Läden mussten zahlen. Als Folge sei Mehrweggeschirr im Stadtbild deutlich präsenter gewesen und die öffentlichen Mülleimer vor allem in der Innenstadt sichtbar leerer. Allerdings wurde die Steuer inzwischen vom Verwaltungsgerichtshof wieder einkassiert.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.