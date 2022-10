Ein Streit zwischen den USA und Arabien hält den Ölpreis hoch

Die arabischen Staaten zeigen sich gerne mit Russlands Präsident Putin, die USA sind nicht begeistert. Mit dem Clinch dürfte Öl noch längere Zeit teuer bleiben.

13.10.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Der Präsident fror. Als Mohammed bin Zayed, Staatschef der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE), jetzt aus der mehr als 30 Grad heißen Golf-Region ins kalte St. Petersburg reiste, fehlte ihm ein Mantel – doch Wladimir Putin lieh dem Gast seine Winterjacke, wie auf Bildern des russischen Staatsfernsehens zu sehen war. Die freundschaftliche Geste des Kremlchefs illustrierte die guten Beziehungen Russlands zu den Ölstaaten am Golf. Diese sind eigentlich enge Partner der USA, doch Streit um die Ölförderung in Zeiten des Ukraine-Krieges hat die Verbündeten entzweit und die Araber näher an Moskau rücken lassen. Der Ölpreis dürfte damit auf absehbare Zeit hoch bleiben.

Westliche Spitzenpolitiker, angeführt von US-Präsident Joe Biden, hatten die Araber und besonders deren Führungsmacht Saudi-Arabien nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges gebeten, mehr Öl zu fördern, um den weltweiten Preisauftrieb zu bremsen. Vorige Woche beschlossen die Araber und Russland jedoch im Gegenteil, die Ölproduktion um zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag zu drosseln– das trieb die Preise hoch.

Biden, dessen Demokraten in knapp vier Wochen vor schwierigen Kongresswahlen stehen, droht deshalb mit „Konsequenzen“, ohne bisher Details zu nennen. Einige US-Politiker fordern ein Ende amerikanischer Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, um das Königreich für seine Ölpolitik zu bestrafen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen weiter mit Moskau zusammenarbeiten

Die Araber lassen sich nicht beeindrucken. UAE-Präsident Zayed demonstrierte mit seinem Besuch bei Putin, dass er weiter mit Moskau zusammenarbeiten will; auch der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, wollte sich am Donnerstag am Rande eines regionalen Gipfeltreffens in Kasachstan mit Putin zusammensetzen.

Saudi-Arabien enthüllte unterdessen, dass Biden das Königreich gebeten habe, die Ölförderung erst nach den Kongresswahlen zu drosseln. Doch eine Verschiebung hätte „negative wirtschaftliche Konsequenzen“ gehabt und sei deshalb abgelehnt worden, erklärte das saudische Außenministerium.

Saudi-Arabien will sich nicht von den USA unter Druck setzen lassen

Lesen Sie auch

Energiekrise Der Besuch von Olaf Scholz zeigt die neue Macht der Scheichs

Der herablassende Tonfall der saudischen Stellungnahme ist durchaus gewollt. „Saudi-Arabien sieht sich in einer Position der Stärke, da die USA und vor allem Biden günstiges Öl brauchen, und bringt sich in eine bessere Verhandlungsposition“, sagt Sebastian Sons, Experte für die Golf-Regierung bei der Bonner Nahost-Denkfabrik Carpo.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman als Herrscher Saudi-Arabiens „präsentiert sich als starker Anführer, der sich nicht von den USA unter Druck setzen lassen möchte“, sagte Sons unserer Redaktion.

Mehr Nachrichten aus Deutschlandund der Welt lesen Sie hier.