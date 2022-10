Eine junge Katarerin fordert einen differenzierten Blick auf ihr Heimatland

In gut einem Monat beginnt in Katar die Fußball-WM. Sie ist das umstrittenste Turnier seit langer Zeit. Warum sich eine junge Frau aus Doha nicht auf die massive Kritik an ihrer Heimat reduzieren lassen will.

Von Ronny Blaschke

17.10.2022 | Stand: 17:40 Uhr

Mariam Farid braucht einige Minuten, um sich auf den Gesprächspartner aus Deutschland einzulassen. Vielleicht liegt das auch an der hektischen Umgebung. Das Interview soll in einem Krankenhaus stattfinden, in der Nähe einer beliebten Shopping Mall von Doha. Im Korridor schiebt ein Pfleger medizinisches Gerät zum Fahrstuhl. Aus den Lautsprechern ertönt eine Durchsage. Mariam Farid richtet sich kurz auf und hört hin. Sie ist im Krankenhaus hauptberuflich für die Pressearbeit zuständig. Sie weiß, wie man Inhalte nach außen kommuniziert. Sie hat gelernt, ihr Image zu kontrollieren. Wie so viele andere Katarer auch.

