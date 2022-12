Habeck lobt Bürger trotz sinkender Speicherstände fürs Gassparen

Wirtschaftsminister Robert Habeck lobt die Bürger für ihren Einsatz beim Gassparen. Das Ziel für die ganze EU wurde erreicht. Dennoch sinken die Speicherstände.

21.12.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Trotz gesunkener Füllstände in den Speichern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die Bürger für ihre Einschränkungen beim Gasverbrauch gelobt. "Die Bürger sparen wirklich Gas. Viele Menschen heizen nicht mehr wie letztes Jahr", sagte der Grünen-Politiker den Sendern RTL und ntv laut Mitteilung. Die vergangenen Wochen seien zwar "statistisch gesehen nicht gut" gewesen. "Aber das ändert nichts daran, dass die innere Haltung der meisten Deutschen so ist, dass sie wissen, was die Stunde geschlagen hat."

Gasspeicher: Sinkende Füllstände sind während der Heizperiode normal

Das Winterwetter hatte zuletzt für sinkende Füllstände in den Gasspeichern gesorgt. (Lesen Sie hier: Das ist der aktuelle Füllstand der Gasspeicher in Deutschland.)

Das ist während der Heizperiode allerdings üblich. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden einen Puffer für den Markt.

Die EU hatte das Ziel ausgegeben, von August bis Ende November 15 Prozent Gas einzusparen. Deutschland hat diese Marke nach Daten des Statistikamtes Eurostat übertroffen - mit einem Rückgang von ungefähr 25 Prozent. Am meisten sank der Verbrauch in Finnland mit 52,7 Prozent.

Wann sollen die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet werden?

Habeck betonte, weil eine neue Gasinfrastruktur entstehe, könne man die drei letzten deutschen Atomkraftwerke im Frühjahr wie geplant abschalten. "Wir kriegen die Versorgungssicherheit auch ohne Atomstrom hin. Die Gasversorgung wird eine andere sein." Zuletzt wurde dafür in kürzester Zeit ein Flüssiggasterminal an der Küste gebaut. Ähnlich schnell soll laut Habeck auch in anderen Bereichen gebaut werden: "Es wäre schön, wenn das Tempo des Flüssiggasterminals das neue Normal wäre", sagte der Wirtschaftsminister.

