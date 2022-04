Entschädigung von NS-Opfern: Deutschland klagt gegen Italien

Im jahrelangen Rechtsstreit um die Entschädigung von NS-Opfern im Zweiten Weltkrieg hat Deutschland Klage gegen Italien vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) eingereicht.

Die Bundesregierung wendet sich dagegen, dass Italien weiterhin Klagen von Angehörigen der Opfer deutscher Kriegsverbrechen auf Einzel-Wiedergutmachung zulässt, obwohl der Gerichtshof dies längst für unzulässig erklärt hat, wie der Gerichtshof in Den Haag mitteilte. Eine solche Auseinandersetzung vor Gericht zwischen zwei so engen Partnerländern ist sehr ungewöhnlich.

PRESS RELEASE: #Germany institutes proceedings against #Italy for allegedly failing to respect its jurisdictional immunity as a sovereign State and requests the #ICJ to indicate provisional measures https://t.co/Cd7h5xsrt8 pic.twitter.com/4b3jis2rVK