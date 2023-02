Erdbeben-Katastrophe in der Türkei: Eine Zukunft unter Trümmern

Im Erdbebengebiet in der Türkei ertragen die meisten das Leben in Lagern mit bewundernswerter Kraft. Hunderttausende aber sind aus dem Unglücksgebiet geflohen.

16.02.2023 | Stand: 21:46 Uhr

Cihan und Bahar haben ein kleines Feuer entzündet, um die Kinder warmzuhalten, und sitzen in der Nacht mit ihnen um die Flammen wie bei einem Lagerfeuer. Pappbecher mit Kaffee halten sie in den Händen, ein kleines grünes Kinderzelt verstärkt den Eindruck eines Camping-Ausfluges – dabei hat Cihan es auftreiben müssen, weil die großen Zelte vom Katastrophenschutz im südostanatolischen Diyarbakir schon alle besetzt waren, als sie ankamen. Am Rande des Zeltlagers im Sümer-Park in Diyarbakir haben sie das Spielzeugzelt nun für ihn aufgeschlagen, Bahar und die drei Kinder schlafen in einer Sammelunterkunft für Frauen und Kinder gegenüber.

