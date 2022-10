Erholung fernab von Spanien: Königspaar besucht Deutschland

Der spanische König Felipe und seine Frau Letizia sind zu Besuch in Deutschland. Der Staatsbesuch ist etwas Besonderes und dürfte eine Abwechslung sein.

17.10.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Es sind unruhige und stressige Zeiten für europäische Monarchien, die zunehmend in öffentlicher Kritik stehen. So auch in Spanien, wo Prinz Felipe VI. mit seiner Gemahlin Letizia das Zepter hält. Erst vergangenen Mittwoch kam es zu einem unguten Zwischenfall, der kein sonderlich gutes Licht auf die Situation des Landes wirft: Vor der Militärparade am spanischen Nationalfeiertag in Madrid wartete das spanische Königspaar entgegen dem Protokoll länger im Rolls Royce, weil Ministerpräsident Pedro Sánchez sich zur zeremoniellen Begrüßung verspätet hatte.

Die mediale Aufmerksamkeit nach diesem Vorfall ließ nicht lange auf sich warten. Das Foto der mit ernster Miene im Auto ausharrenden Royals wurde tags darauf von der renommierten Zeitung El Mundo und anderen Blättern auf Seite eins veröffentlicht. Der gemeinsame Tenor der Berichterstattung über das Vorkommnis: Der Regierungschef habe absichtlich gehandelt, meinten El Mundo und andere Medien. Er habe damit das Pfeifkonzert der mit seiner Arbeit unzufriedenen Zuschauer abschwächen und auch der Monarchie eins auswischen wollen, hieß es.

Komplette juristische Immunität des Königs halten viele nicht mehr für zeitgemäß

Sánchez, der 2018 den Regierungspalast im Handumdrehen zur Überraschung vieler eroberte, hatte sich in in jüngster Vergangenheit öffentlich dafür ausgesprochen, die Unantastbarkeit des Königs abzuschaffen - was wohl auch einem Angriff auf die Monarchie insgesamt nahekommt. In der spanischen Verfassung ist die Unantastbarkeit des Königs in Artikel 56 festgeschrieben. In der Regelung steht auch, dass der König komplette juristische Immunität besitzt. Der sozialistische Politiker meinte unter anderem, dass diese nach 40 Jahren konsolidierter Demokratie nicht mehr zeitgemäß wäre. Diese Meinung teilen etliche Spanier und Spanierinnen. Die charismatische Art Sánchez' dürfte in seine öffentliche Wahrnehmung hineinspielen.

Es verwundert nicht, dass der anstehende dreitägige Staatsbesuch in Deutschland eine Erholung für Felipe sein könnte - eine willkommene Abwechslung angesichts des Dauerstresses in der Heimat, wie ein Fernsehkommentator hervorhob. Im Gegensatz zu seinem Vater Juan Carlos, der durch umstrittene Handlungen, wie mutmaßlicher Steuerbetrug oder zahlreiche Affären für öffentliches Aufsehen gesorgt, hat der 54-Jährige eine "reine Weste".

Bisher hat er sich nichts zuschulden kommen lassen und gilt deshalb als "Saubermann", der allenfalls etwas zu "langweilig" ist. Und auch die sozial engagierte, ehemalige Journalistin Letizia ist bei den Spaniern zusammen mit ihrem Mann recht beliebt. Doch die politischen und familiären Probleme könnten mit dazu geführt haben, dass die Haare des Monarchen seit der Thronbesteigung im Juni 2014 ergraut sind.

Spaniens erbitterter Politik-Kampf belastet Felipe: Linke Regierung und konservative Opposition

Dazu trägt die angespannte Lage im Land bei, das sich mit zahlreichen Problemen auseinandersetzen muss: Etwa der Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien und Probleme wie der ständige Streit der linken Regierung mit der konservativen Opposition. Letzteres führte unter anderem zu einer Blockade der Justiz, weil man sich seit 2018 nicht auf die Besetzung wichtiger Richterposten einigen kann. Schwierigkeiten wie diese belasten die Arbeit des Staatsoberhaupts.

Hinzu kommt noch die ständige Kritik des Koalitions-Juniorpartners Unidas Podemos (UP). UP fordert, dass das Königreich Spanien eine Republik wird. Mit dieser Forderung stehen die Linken nicht alleine da. Nach einer Umfrage des angesehenen Meinungsforschungsinstituts 40dB war zuletzt mit 53 Prozent eine knappe Mehrheit der Spanier davon überzeugt, dass die Monarchie eine nicht mehr zeitgemäße Institution ist, die abgeschafft gehöre.

Schuld an der schwindenden Zustimmung in der Bevölkerung trägt in erster Linie Altkönig Juan Carlos. Felipes Vater lebt aufgrund verschiedener Skandale seit Sommer 2020 in Abu Dhabi im Exil. Bei seinem seitdem ersten und bisher einzigen Heimatbesuch schaffte es der 84-Jährige in nur fünf Tagen, dem Image der Monarchie weitere Kratzer zuzufügen. Er trat, wie Medien meinten, "unbescheiden" auf. In dem Besuch nahm er auch an einer Segelregatta teil, was für viele wohl nicht weniger bescheiden sein dürfte. Juan Carlos habe "die Chance verpasst", die Bürger "um Verzeihung zu bitten" und die "weder ethischen noch vorbildhaften Handlungen der vergangenen Jahre zu erklären", klagte auch Regierungssprecherin Isabel Rodríguez.

Die Zeche zahlt in erster Linie sein Sohn Felipe. Da hilft es wenig, dass das Königshaus zunehmend auf Transparenz und Genügsamkeit setzt. Als einzige Institution Spaniens bekommt die "Casa Real" auch nächstes Jahr wieder mal keine Etaterhöhung und muss mit 8,4 Millionen Euro auskommen. Als erster Monarch legte Felipe dieses Jahr erstmals sein Privatvermögen von 2,6 Millionen Euro offen. Eine respektable Summe, aber fast "Peanuts" im Vergleich zum Vermögen anderer europäischer Monarchen - auch wenn in einigen Palästen Europas durch hohe Ausgaben zunehmend geknausert wird.

Volles Programm: Empfang im Schloss Bellevue und Treffen mit Bundeskanzler Scholz

Auch wenn Kundgebungen gegen die Monarchie in Spanien nicht häufig auftreten, kommen sie nichtsdestotrotz auch in Madrid immer wieder vor. Demonstrierende wählen dabei mitunter drastische Mittel, um ihre Ablehnung der Monarchie auszudrücken: Im katalanischen Girona etwa wurde dieses Jahr unter anderem auch eine Pappfigur des Königs unter lautem Jubel verbrannt. Proteste müssen Felipe und Letizia in Deutschland nicht befürchten. Von Erholung kann jedoch auch keine Rede sein: Beide erwartet nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt am Sonntagnachmittag, 16. Oktober, ein volles Programm.

Offizieller Beginn des ehrenvollen Besuchs stellt der Empfang im Schloss Bellevue durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Beginn der Woche dar. Am Abend steht auch ein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz an. Weiter ist eine Teilnahme am Deutsch-Spanischen Forum in Berlin sowie die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vorgesehen.

Der letzte Besuch des spanischen Königspaar liegt schon einige Zeit zurück. Gemeinsam waren Felipe und Letizia zuletzt 2014 in Deutschland. Diesmal ist es aber ein Staatsbesuch, und das ist schon etwas sehr Besonderes. Das spanische Königspaar absolvierte seit 2014 insgesamt nur zwölf davon. Der letzte liegt fast ein Jahr zurück und ging nach Schweden. Der Staatsbesuch in Deutschland sei "von enormer Bedeutung" und unterstreiche "die ausgezeichnete Dynamik der bilateralen Beziehung", zitierte "El Mundo" diplomatische Kreise in Madrid. Die engen und freundschaftlichen Beziehungen beider Länder dürften durch den königlichen Besuch noch gestärkt werden. (dpa, AZ)

