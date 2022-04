Ermittlungen nach tödlichem Sturz in Mönchengladbach laufen

Albtraum in Mönchengladbach: Das Geländer eines Laubengangs, über den Mieter eines Hauses in ihre Wohnungen gelangen, bricht ab. Vier Personen stürzen in die Tiefe - ein 31-Jähriger stirbt.

22.04.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Nach dem Tod eines Mannes beim Sturz aus dem dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in Mönchengladbach laufen die Ermittlungen von Polizei und Bauordnung weiter.

Nach Angaben eines Stadtsprechers seien die Kollegen der Bauaufsicht noch vor Ort. Sie müssen klären, ob weitere Gebäudeteile betroffen und gesperrt werden müssen. Die Stadt kündigte für den Freitag weitere Informationen an.

Vier Menschen waren am Donnerstagabend in die Tiefe gestürzt, nachdem an einem Laubengang ein Geländer abgebrochen war. Die Mieterinnen und Mieter gelangen über diesen Gang von außen in ihre Wohnungen. Ein 31-Jähriger starb noch am Unglücksort. Zwei Männer im Alter von 31 und 37 Jahren und eine Frau (40) kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Warum das Geländer brach und was dem Sturz vorausging ist weiterhin Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen müssen befragt und Spuren an dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Odenkirchen gesichert werden, so die Auskunft der Polizei.

Die Bauaufsicht stufte die Wohnungen im dritten Geschoss des Gebäudes als nicht mehr bewohnbar ein. Sie wurden aus Sicherheitsgründen geräumt. Ein Bewohner, der nicht an dem Unglück beteiligt war, ist nach Auskunft der Stadt bei Bekannten untergekommen.

Lesen Sie auch

Geiselnahme in Unterfranken Warum hielt ein bewaffneter Mann eine Frau acht Stunden lang fest?

Pressemitteilung der Polizei