Es gab gute Gründe für den massenhaften Maskenkauf

Dass der Bund so viele abgelaufene Masken entsorgt, ist ärgerlich. Dass man aber so einen großen Vorrat angelegt hat, ist nachvollziehbar - auch mit Blick auf künftige Pandemien.

22.07.2023 | Stand: 21:54 Uhr

Gerade zu Beginn der Pandemie wusste niemand so recht, wie sich die Lage zuspitzen würde. Dass Unmengen an Masken gekauft wurden, ist vor allem angesichts des zunächst gravierenden Mangels an Schutzausrüstung nachvollziehbar – auch, wenn es natürlich enorm ärgerlich ist, dass der Bund nun Masken entsorgt, die er vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums sinnvoll hätte verteilen können. Aber Fakt ist doch: Man hat die Schutzausrüstung beschafft, um Menschenleben zu retten – dass man da großzügig kalkuliert, weil derlei Dinge nicht ausgehen sollen, ist verständlich. Natürlich darf man trotzdem nicht vergessen, dass eben vieles in der Tat überzogen war. Die Schulschließungen etwa oder die scharfen Ausgangssperren.

Auch nach Corona: Es wird weitere Pandemien geben

Man muss den Blick jetzt in die Zukunft richten. Muss sich der Dinge bewusst sein, die uns die Pandemie gelehrt hat – und der Tatsache, dass sie nicht die letzte gewesen sein wird. Expertinnen und Experten gehen fest davon aus, dass sich so ein Szenario wiederholen wird, und das nicht erst in ferner Zukunft. Es schadet also nicht, Schutzausrüstung auf Lager zu haben.