EU-Abgeordnete Langensiepen: "Ich bin eine Luxus-Behinderte"

Die Grünen-Europaabgeordnete Katrin Langensiepen spricht über die Situation von Menschen mit Behinderung in Europa, eigene Erfahrungen mit Diskriminierung und ihre Forderungen an Politik und Gesellschaft.

Frau Langensiepen, Sie reisen derzeit durch alle 27 Mitgliedstaaten, um zu sehen, wie es um die Rechte von Menschen mit Behinderung steht. Wo waren sie zuletzt?

Katrin Langensiepen: Wir haben vor der Sommerpause Polen besucht, unter anderem eine Initiative für Eltern und Kinder mit Lernschwierigkeiten. Diese "Kinder" sind um die 50 Jahre alt, aber persönliche Assistenz gibt es nicht, meist übernehmen die Mütter die Arbeit. Der Termin war spannend und traurig zugleich. Denn dass eine Politikerin aus Brüssel hören will, wie es ihnen geht, kennen sie von ihren Abgeordneten nicht. Der Gedanke ist: Alle Politiker sind korrupt. Leider hat die Situation von behinderten Menschen unterste Priorität, sprich gar keine. Die Regierung veruntreut Gelder, die eigentlich für behinderte Menschen gedacht sind.

Sie kritisieren regelmäßig eine Behindertenfeindlichkeit, auch in der Form, dass Menschen mit Behinderung unterschätzt werden. Woher kommt das?

Langensiepen: Wir halten in Deutschland sehr stark an den historisch gewachsenen Institutionen fest, also Sondereinrichtungen. Die Ausrede lautet, dass Menschen mit Behinderung geschützt und geschont werden müssen. Viele merken gar nicht, wie mit ihnen umgegangen wird. Sie halten das für normal. Es beginnt schon im Kindesalter. Wenn einem im familiären oder schulischen Umfeld ständig vermittelt wird, dass man in einer Einrichtung besser aufgehoben ist oder etwas nicht kann, weil man ja ,"behindert ist", dann glaubt man das vielleicht eines Tages. Meine Eltern haben zum Glück gesagt: Wenn du Astronautin werden willst, wirst du Astronautin. Die Frage ist doch, ob ich mein Kind aufs Leben vorbereiten möchte oder auf die Rente. Wenn Menschen 30 Jahre in der Werkstatt verbringen, fassen sie natürlich nicht mehr Fuß außerhalb dieser geschlossenen Welt.

Machen Sie selbst noch oft negative Erfahrungen?

Langensiepen: Natürlich. Ich war neulich bei der deutschen Bundesbank und an der Tür sagte eine Dame: "Ich helfe Ihnen. Mit Ihren Ärmchen können Sie das sicherlich nicht." Das ist aus Sicht der Frau nicht böse gemeint, aber es ist Diskriminierung. Trotz allem lebe ich nicht die Realität von behinderten Menschen. Ich bin eine Luxus-Behinderte. Wenn ich etwas brauche, kaufe ich es und ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie ich irgendwohin komme oder woher ich die Unterstützung erhalte.

Können Sie ein Zwischenfazit Ihrer Reise ziehen? Wo sieht es in Europa besser, wo schlechter aus?

Langensiepen: Es gibt kein Musterländle in Bezug auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber man kann die Antwort in Lebensbereiche unterteilen. Wenn es um den inklusiven Arbeitsmarkt geht, überzeugt mich Spanien bisher am meisten.

Warum?

Langensiepen: Es herrscht der Gedanke des Sozialunternehmens vor. Menschen mit Behinderung erhalten häufiger den Mindestlohn in Einrichtungen und haben Arbeitnehmerrechte. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt. Dagegen ist Deutschland das Negativ-Beispiel. Es gibt 320.000 Menschen mit Behinderung, die wir nicht in den Arbeitsmarkt inkludieren. Sie sind häufig nicht einmal gewerkschaftlich richtig vertreten. Dafür werden wir nicht umsonst gescholten.

Wie sieht es in anderen Bereichen aus?

Langensiepen: Beim Thema grundsätzliche Menschenrechtsverletzungen fällt Ungarn negativ auf. Im Bereich Mobilität sind die skandinavischen Länder vorbildhaft. Finnland ist generell das Musterland beim Bildungssystem, das gilt auch für behinderte Menschen.

Wo sticht Deutschland positiv heraus?

Langensiepen: Beim Assistenz-System sind wir Vorreiter. Natürlich braucht man dafür neben Geld auch das Personal. Aber wir haben die 24-Stunden-Assistenz für Menschen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben. Und es gibt das Wahlrecht, wohingegen in manchen Ländern Menschen noch immer vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Bei uns liegt das Problem in der Umsetzung: Ist das Wahllokal barrierefrei? Schulen sind es meistens nicht. Dann wird immer das Argument angeführt, man solle doch Briefwahl machen. Das lasse ich aber nicht gelten. Ich darf selbst entscheiden, wie ich wähle.

Warum wird die Situation von Menschen mit Behinderung bis heute so sträflich vernachlässigt?

Langensiepen: Weil wir Menschen, die nicht sichtbar sind, null auf dem Schirm haben. Es fehlt der Austausch. In der Grundschule hatte man vielleicht noch eine Klassenkameradin mit Behinderung. Danach tauchen diese Menschen im unmittelbaren Umfeld nicht mehr so schnell auf. Das ändert sich manchmal wieder im Alter, weil jemand einen Unfall oder eine Erkrankung hatte. Aber wo sind die Azubis mit Behinderung? Diejenigen Unternehmer, die wirkliche Inklusion machen, kennen meist einen behinderten Menschen und sehen die Hürden. Es hängt also vom eigenen Erleben ab.

Viele Probleme, die Sie beschreiben, müssten auf nationaler Ebene angegangen werden. Was kann die EU tun?

Langensiepen: Man muss in allen Gesetzgebungsverfahren darauf achten, dass die UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt wird. Beispiel Mindestlohn. Wir wollten diesen auch für Einrichtungen. Da hat es massiven Widerstand gegeben. Wir Grüne haben das dann durchgesetzt. Aber wenn kein behinderter Mensch mit am Tisch sitzt, wird das Thema vergessen. Mittlerweile sind wir im EU-Parlament drei Frauen mit Behinderung, aber die Frontfrau bleibe ich. Nur kann ich nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Wir brauchen mehr behinderte Menschen in der Politik.

Welche Hoffnungen setzen Sie in das neue Zentrum für Barrierefreiheit, über das das EU-Parlament im September abstimmen wird?

Langensiepen: Mit dem Zentrum schaffen wir eine politische, institutionelle Sichtbarkeit. Der springende Punkt ist Geld. Wir müssen es finanziell so ausstatten, dass es kein Rohrkrepierer wird. Es soll ein Zentrum sein, wo behinderte Menschen, die entsprechend bezahlt werden, miteinbezogen werden. Langfristig wollen wir den Übergang zu einer echten Barrierefreiheits-Agentur, die alle Bereiche von Mobilität bis Digitalisierung bündelt und schaut, wie es jeweils in den Mitgliedstaaten ausschaut. Ich hoffe, dass diese Agentur eine Institution in Brüssel wird. Denn Inklusion ist kein fester Aggregatzustand, den man irgendwann vom Tisch nimmt.

Warum geht es allgemein nur so schleppend mit Fortschritten voran?

Langensiepen: Wir brauchen mehr Vorbilder. Die Strukturen sind aber zu schlecht, also sind die Menschen nicht sichtbar. Nur was war zuerst da: Huhn oder Ei? Und die wenigen, die etwas erreicht haben, kriegen Applaus. Aber ich will den Applaus nicht. Ich hatte eine Wahl. Es geht um klassische Menschenrechte, die wir alle haben sollten.

Was hat Ihnen während Ihrer Reise Mut gemacht?

Langensiepen: Es gibt zum Beispiel ein Paralympics-Zentrum in Pommern für die polnischen Para-Olympioniken, die in Eigeninitiative mit eigenen Mitteln Möglichkeiten schaffen und Barrierefreiheit herstellen. Ich finde das toll. Das gelingt allgemein gut im Sportbereich, da findet Anerkennung schon statt. Es wird relativ viel Geld hineingesteckt und die mediale Sichtbarkeit ist da. Das wird als etwas Cooles betrachtet.

Nun kann nicht jeder Leistungssportler sein.

Langensiepen: Das stimmt. Sport ist das sexy Thema. Das ist dann der tolle Athlet oder die Blondine im Sportrolli. Das schafft einerseits Sichtbarkeit, andererseits muss man aufpassen, dass es nicht in eine Art Inspirationsporno übergeht. Hier ist die Rolle der Medien wichtig. Wird ein behinderter Mensch glorifiziert? Mache ich, böse gesagt, eine "Riefenstahl-Nummer" daraus mit Bildern von behinderten Menschen, die Superkräfte haben? Oder versuche ich, ein kritisches Bild zu zeichnen? Denn dieser Bereich bildet nicht die Lebensrealität von behinderten Menschen ab. Ich bin Hochleistungssportlerin im politischen Geschäft, aber wir sind die Ausnahmen.

Zur Person: Die Grünen-Politikerin Katrin Langensiepen, 42, sitzt seit 2019 im Europaparlament. Die gebürtige Niedersächsin ist kleinwüchsig, hat eine Immunkrankheit und lebt seit ihrer Geburt mit einer seltenen Erbkrankheit, dem TAR-Syndrom. Dadurch fehlen ihr die Speichen an den Unterarmen, weshalb ihre Arme verkürzt sind. Sie hat eine Regelschule besucht und ist heute im EU-Parlament die einzige Frau mit sichtbarer Behinderung.

