Kiew hatte zuletzt immer wieder auf die Lieferung von Waffen gedrängt. Nun kündigt Brüssel an, weitere 500 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

13.04.2022 | Stand: 14:29 Uhr

Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Das kündigte der Rat der EU-Mitgliedsstaaten am Mittwoch in Brüssel an.