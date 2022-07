EU-Kommissionsvize kritisiert Orbans Aussage

Die Empörung über rassistische Äußerungen des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban reißt nicht ab. EU-Kommissionsvize Margaritis Schinas schrieb am Mittwoch auf Twitter: "Hass hat weder auf unseren Lippen noch in unseren Gesellschaften etwas zu suchen." Er betonte: "Wir dürfen niemals zulassen, dass unsere Formulierungen den wesentlichsten Grundsatz unserer Existenz verraten: Wir sind alle gleichermaßen Menschen."

The language we choose to employ is by no means innocuous.



We must never let our wordings betray the most fundamental tenet of our existence: we are all equally human.



Hatred has no place on our lips nor in our societies.