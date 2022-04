EU macht ernst: Verfahren gegen Ungarn wegen Rechtsstaatlichkeit

Die EU verschärft die Gangart in einem lange währenden Streit und leitet ein Verfahren gegen Ungarn ein. Es geht um mutmaßliche Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit.

27.04.2022 | Stand: 16:45 Uhr

Jetzt macht die EU ernst: Die EU-Kommission verschärft die Gangart in eine lange währenden Streit um die Rechtsstaatlichkeit von Ungarn. Die Behörde in Brüssel hat den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus gegen die Regierung in Budapest aktiviert.

Ein entsprechendes Schreiben soll im Laufe des Tages in Ungarns Hauptstadt Budapest eintreffen. Das teilte EU-Kommisionsvize Vera Jourova. Ungarn drohen damit erstmals ernsthafte Konsequenzen.

Konflikt zwischen EU und Ungarn: Kürzung finanzieller Mittel denkbar

Dkönnten Kürzungen der finanziellen Unterstützung der EU für Ungarn sein, welche in Milliardenhöhe zu erwarten wären. Bis es soweit sein könnte, wird es aber noch dauern. Für einen derartigen Schritt ist eine Mehrheit im EU-Parlament nötig. Es müssen sich mindestens 15 Länder mit mindestens 65 Prozent der in der EU lebenden Bevölkerung für solche Maßnahmen aussprechen.

Ungarn wird an einem Votum nicht abstimmungsberechtigt sein. Allerdings hat das Land die Möglichkeit, vor der Abstimmung zu den Kritikpunkten Stellung zu beziehen. Bei diesen wird es vor allem um Grundrechte, demokratische Werte und Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit gehen.

