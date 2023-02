EU-Parlament beschließt Verbrenner-Aus für Neuwagen ab 2035

Ab 2035 dürfen in Europa keine Verbrenner-Motoren mehr zugelassen werden. Das hat das EU-Parlament jetzt entschieden.

16.02.2023 | Stand: 18:42 Uhr

Kritiker verwiesen darauf, dass der Beschluss Innovationen blockiere und hunderttausende Arbeitsplätze gefährde. Mehrere Abgeordnete wiesen in der Debatte darauf hin, dass wegen des Klimawandels noch weitere Schritte folgen müssen. Beispielsweise müssten der öffentliche Nahverkehr und das Bahnnetz in Europa ausgebaut werden.

Verbrenner-Aus 2035: Regelung gilt nur für Neuwagen

Besitzerinnen und Besitzer von klassischen Benzinern oder einem Diesel können ihre Pkw weiterhin nutzen. Bei der neuen Regelung geht es lediglich um den Verkauf von Neuwagen. Das De-facto-Verbot des Verbrenners gehört zu den tragenden Säulen des Grünen Deals, mit dem die EU-Kommission den CO₂-Ausstoß der EU bis 2030 um 55 Prozent verringern und Europa bis 2050 klimaneutral machen will.

Aus für Verbrenner: Elektroantriebe auch für Lkw und Busse

Im nächsten Schritt sollen Lkw und Busse in den Fokus rücken. Auch sie sollen künftig weniger CO₂ ausstoßen. Noch in dieser Woche will die EU-Kommission ihren Gesetzentwurf zur Überarbeitung der CO₂-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge präsentieren. Offenbar tendiert die Behörde auch hier zu einem Verbot der Verbrennungstechnologie. Sie will fast ausschließlich auf Elektroantriebe setzen, die aus Batterien oder Brennstoffzellen gespeist werden. Nur will sie der Industrie offenbar fünf Jahre mehr Zeit für den Übergang geben. Ab 2040 dürften dann nur noch rein elektrische Lkw auf dem Markt zugelassen werden.