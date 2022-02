Die EU hat bereits ein umfangreiches Sanktions-Paket gegen Russland geschnürt. Nun werden auch die Vermögen von Putin nahestehenden Oligarchen gesperrt.

28.02.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Die EU hat Sanktionen gegen Oligarchen aus dem Umfeld von Russlands Präsident Wladimir Putin in Kraft gesetzt. Damit werden unter anderem ihre Vermögenswerte in der EU eingefroren, wie am Montagabend aus einer Veröffentlichung im EU-Amtsblatt hervorgeht.