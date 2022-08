Im EU-internen Streit über mögliche Einreisebeschränkungen für Russinnen und Russen ist jetzt eine Entscheidung gefallen.

31.08.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Die EU wird ein mit Russland geschlossenes Abkommen zur Erleichterung der Visa-Vergabe für Reisende vollständig aussetzen. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Der Schritt ist eine weitere Strafmaßnahme in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.