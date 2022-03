Nachdem die USA Russland Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen hat, spricht nun auch die Europäische Union von Kriegsverbrechen. Eine entsprechende Erklärung ist veröffentlicht worden.

25.03.2022 | Stand: 02:33 Uhr

Die Europäische Union wirft Russland vor, in der Ukraine Kriegsverbrechen zu begehen.

Russland greife die Zivilbevölkerung an und ziele unter anderem auf Krankenhäuser, Schulen und Schutzräume, heißt es einer am frühen Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung des EU-Gipfels in Brüssel. "Diese Kriegsverbrechen müssen sofort aufhören."