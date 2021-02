Europäische Spitzenpolitiker geschockt von Eskalation in Washington

07.01.2021 | Stand: 08:53 Uhr

Geschockt und mit großer Sorge haben Spitzenpolitiker in Europa auf die gewaltsamen Ausschreitungen von Anhängern des US-Präsidenten Donald Trump in Washington reagiert. "Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus Washington, D.C. freuen", schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter. EU-Ratschef Charles Michel sprach angesichts der Erstürmung des Kapitols von einem "Schock", der britische Premier Boris Johnson rief zu einer geordneten Machtübergabe in Washington auf.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #WashingtonDC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) January 6, 2021

Aufgebrachte Trump-Anhänger waren am Mittwoch nach einer einheizenden Rede des Republikaners vor dem Kapitol, dem Sitz des US-Parlaments, aufmarschiert, um gegen die Zertifizierung der Präsidentschaftswahlergebnisse zu protestieren. Trump hatte die Wahl im November gegen seinen Herausforderer Joe Biden verloren. Randalierer stürmten am Mittwoch das Kongressgebäude. Die beiden Kongresskammern mussten ihre Sitzungen unterbrechen, Parlamentssäle wurden geräumt, Abgeordnete in Sicherheit gebracht. Bei den Unruhen kam eine Frau ums Leben - die Hintergründe waren zunächst unklar.

Politiker fordern, dass das Ergebnis der US-Wahl respektiert werden muss

"Der US-Kongress ist ein Tempel der Demokratie. Die Szenen von heute Nacht in Washington, D.C. zu beobachten, ist ein Schock", schrieb EU-Ratschef Michel. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von "schockierenden Szenen". Wie viele andere Politiker forderte der Norweger, dass das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl respektiert werden müsse. Der Präsident des Europaparlaments, David Sassoli, sprach von "tief beunruhigenden Szenen" und sicherte der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, der Demokratin Nancy Pelosi, Solidarität zu. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell betonte: "Das ist nicht Amerika."

The US Congress is a temple of democracy.



To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock.



We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden — Charles Michel (@eucopresident) January 6, 2021

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian wählte drastische Worte, die in ähnlicher Form auch viele andere Spitzenpolitiker wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in den Mund nahmen: "Die Gewalttätigkeiten gegen die amerikanischen Institutionen sind ein schwerer Angriff auf die Demokratie." Scholz führte die Ereignisse auch auf Trumps Präsidentschaft zurück: "Präsident Trump hat das Land tief gespalten - nun zeigt sich, wie sehr." Sein Kabinettskollege Maas schrieb auf Twitter: "Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im Capitol. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen."

Trotz Erstürmung des Kapitols: Von der Leyen und andere bringen Vertrauen in die US-Demokratie zum Ausdruck

Zugleich brachten viele Politiker ihr Vertrauen in die US-Demokratie zum Ausdruck. "Ich glaube an die Stärke der US-Institutionen und -Demokratie", schrieb EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen auf Twitter. "Die friedliche Machtübergabe steht im Mittelpunkt." Sie freue sich darauf, mit Joe Biden, der die US-Präsidentschaftswahl gewonnen habe, zusammenzuarbeiten.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte: "Die Demokratie ist stärker! Und wichtiger als jeder einzelne, auch wenn er Präsident ist!" Der britische Regierungschef Johnson sagte, nun sei es "entscheidend, dass es zu einer friedlichen und geordneten Machtübertragung kommt".