Europa-Grüne fordern mehr Geld für Gebäudesanierung

Nachdem die EU strengere Anforderungen im Gebäudesektor plant, stellt sich die Frage, wie Hauseigentümer finanziell unterstützt werden können. Der Sprecher der Europa-Grünen, Rasmus Andresen, will eine Verdoppelung des Klimasozialfonds.

03.04.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Der Aufschrei aus Deutschlandüber den „Sanierungszwang“ klingt auch in Brüssel nach. Die neue Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sorgt weiterhin für Aufregung, nachdem sich die EU-Abgeordneten kürzlich für strengere Regeln im Gebäudesektor ausgesprochen hatten. Kritikern gehen die Pläne zu weit. Sie befürchten eine finanzielle Überforderung der Hauseigentümer. Doch jetzt nichts zu tun, schade den Bürgern, entgegnet der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Rasmus Andresen. Gerade Menschen mit niedrigem Einkommen würden von Modernisierungen am meisten profitieren, glaubt der Europapolitiker.

Gleichwohl dürften sie nicht auf der Rechnung sitzen bleiben. Stattdessen sollten seiner Meinung nach die EU und die Mitgliedstaaten einspringen. Das Geld soll seinem Plan zufolge aus dem neuen europäischen Klimasozialfonds stammen. Aber reicht der? Andresen forderte nun gegenüber unserer Redaktion „eine Verdopplung des Volumens auf 173 Milliarden Euro“ – und appellierte an die Brüsseler Behörde sowie an die deutsche Bundesregierung, im Rahmen der Überprüfung des mehrjährigen EU-Haushalts den Weg freizumachen.

Gebäude müssen mindestens Energieeffizienzklasse E erreichen

Mit dem Fonds, der Teil des „Fit für 55“-Pakets ist, will die Gemeinschaft die finanziellen Belastungen der Energiewende für schutzbedürftige Verbraucher abfedern. Die derzeit geplanten rund 86 Milliarden Euro sollen Mehrausgaben für Verbraucher, etwa steigende Heizkosten oder Investitionen in effizientere Gebäude, abfangen. Der europäische Klimasozialfonds sei hierfür „ein gutes Instrument“, so Rasmus Andresen, „aber momentan noch zu knapp bemessen“. Schätzungen der Kommission zufolge sind in der EU mehr als 34 Millionen Menschen von Energiearmut betroffen.