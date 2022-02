Europa muss aufwachen: Putins Angriffskrieg auf die Ukraine ändert alles

Die EU steht nach dem Angriff auf die Ukraine unter Schock. Sie hat den wahnsinnigen Autokraten Putin unterschätzt.

24.02.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Alle diplomatischen Bemühungen des Westens sind gescheitert. muss Europa die erste Invasion gegen einen friedlichen Nachbarn in Europa seit dem deutschen Einmarsch in Polen im Jahr 1939 verfolgen. Das ändert alles. Wir leben seit diesem Donnerstagmorgen in einer anderen Welt. Dementsprechend unter Schock steht die Europäische Union– und sucht nach einer passenden Reaktion. Was könnte die Staatengemeinschaft tun, was Wladimir Putin zum Einlenken bewegen würde?

Nicht nur die Frage wird zu spät gestellt, es gibt auch keine hoffnungsvolle Antwort. Eine Verschärfung der wirtschaftlichen Strafmaßnahmen, die bislang äußerst moderat ausfielen, dürfte nicht mehr viel ausrichten. Als ob die russischen Panzer auf ihrem Weg in die Ukraine umdrehen würden, weil der Westen noch mehr Mitglieder der russischen Elite auf ihre Sanktionsliste setzt.

Man hätte schon viel früher, spätestens Anfang dieser Woche, große Teile des Sanktionsarsenals ausschöpfen müssen. Und selbst das hätte Wladimir Putin wohl kaum aufgehalten. Aber dass man aus Angst vor negativen Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft noch nicht die mächtige Waffe gezückt hat, war ein Fehler. Obwohl dieser und weitere Schritte den Westen ebenfalls treffen, zur Realität von Sanktionen gehört, dass sie auch den Initiator schmerzen.

Angriff auf Ukraine: Der Westen hat auf die Warnsignale nur zögerlich reagiert

Nun kann es keine Ausflüchte oder Beschwichtigungen mehr geben, das weiß man auch in Brüssel. Mit entsprechenden Ankündigungen ist zu rechnen. Doch angesichts der katastrophalen Lage müssen jetzt tatsächlich alle Möglichkeiten ausgenutzt werden. Das gilt insbesondere für Waffenlieferungen an die Ukraine, die dort seit Monaten fast verzweifelt gefordert werden.

Lesen Sie auch

Analyse Ukraine-Konflikt: So funktioniert Putins Spiel

Denn es geht nicht nur darum, einem souveränen Land zu helfen, sich zu verteidigen, sondern um unsere Werte, um alles, für das wir stehen, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben. Hier handelt es sich um einen Wettstreit der Systeme: Demokratie gegen Autokratie. Das liberale Gesellschaftsmodell gegen die Linie von autoritär vorgehenden Regimes.

Der Westen und insbesondere die EU sollte auch deshalb mit Selbstbewusstsein alle verfügbaren Mittel zur Verteidigung ihrer Werte nutzen. Denn Putin interessieren die Sanktionen nur bedingt, er orientiert sich wirtschaftlich längst in Richtung Osten und setzt auf die Beziehungen zu China. Ob diese Rechnung aufgeht, wird sich erst noch zeigen.

Bilderstrecke

Wladimir Putin - Das Leben des russischen Präsidenten

1 von 9 Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa 2 von 9 Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter, sein Vater Mitglied in der kommunistischen Partei. Putin ist der Drittgeborene, seine Geschwister starben jedoch im Kindesalter. Durch patriotische Spionagefilme wurde sein Interesse am Beruf des Spions und Agenten geweckt. Bild: Alexei Nikolsky, Pool Sputnik Kremelin, AP, dpa Wladimir Wladimirowitsch Putin wurde am 7. Oktober 1952 in Leningrad, dem heutigen Sankt Petersburg, geboren. Seine Eltern waren Fabrikarbeiter, sein Vater Mitglied in der kommunistischen Partei. Putin ist der Drittgeborene, seine Geschwister starben jedoch im Kindesalter. Durch patriotische Spionagefilme wurde sein Interesse am Beruf des Spions und Agenten geweckt. Bild: Alexei Nikolsky, Pool Sputnik Kremelin, AP, dpa 3 von 9 Putin begeistert sich für verschiedene Kampfsportarten. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo und trainierte als Kind auch Boxen und Sambo. Der junge Putin prügelte sich offenbar häufig mit Gleichaltrigen. Bild: Anatoly Maltsev, epa, dpa (Archivbild) Putin begeistert sich für verschiedene Kampfsportarten. Er hat den schwarzen Gürtel im Judo und trainierte als Kind auch Boxen und Sambo. Der junge Putin prügelte sich offenbar häufig mit Gleichaltrigen. Bild: Anatoly Maltsev, epa, dpa (Archivbild) 4 von 9 Putin studierte zunächst Jura an der Universität Leningrad (heute Sankt Petersburg). Von 1975 bis 1982 war er im KGB, dem russischen Geheimdienst, aktiv und in der Auslandsspionage. Ab 1985 war Putin auch in der DDR in Dresden, deswegen spricht er fließend deutsch. Er hatte einen Mitgliedsausweis für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Ob er für dieses als Spion arbeitete, ist allerdings unklar. Bild: Alexei Nikolsky, Kremlin, dpa Putin studierte zunächst Jura an der Universität Leningrad (heute Sankt Petersburg). Von 1975 bis 1982 war er im KGB, dem russischen Geheimdienst, aktiv und in der Auslandsspionage. Ab 1985 war Putin auch in der DDR in Dresden, deswegen spricht er fließend deutsch. Er hatte einen Mitgliedsausweis für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Ob er für dieses als Spion arbeitete, ist allerdings unklar. Bild: Alexei Nikolsky, Kremlin, dpa 5 von 9 Putin war von 1983 bis 2014 mit der Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter bekommen. Angeblich soll Putin mittlerweile mit der russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert sein. Genaues über sein Privatleben ist allerdings nicht bekannt, da der Präsident dieses unter Verschluss behält. Bild: Mikhail Klimentyev, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa Putin war von 1983 bis 2014 mit der Deutschlehrerin Ljudmila Alexandrowna Otscheretnaja verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter bekommen. Angeblich soll Putin mittlerweile mit der russischen Olympionikin Alina Kabajewa liiert sein. Genaues über sein Privatleben ist allerdings nicht bekannt, da der Präsident dieses unter Verschluss behält. Bild: Mikhail Klimentyev, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa 6 von 9 1990 kam Putin aus Deutschland zurück in die UdSSR. Dort stieg der KGB-Offizier nach und nach auf der Karriereleiter nach oben. 1992 wurde er Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Von 1998 bis 1999 leitete er den Inlandsgeheimdienst FSB. Der damalige Präsident Boris Jelzin erklärte Putin als Wunschkandidaten für seine Nachfolge. Ein halbes Jahr später trat Jelzin zurück und Putin wurde 1999 russischer Ministerpräsident. Bild: Alexei Druzhinin, Kremlin, dpa 1990 kam Putin aus Deutschland zurück in die UdSSR. Dort stieg der KGB-Offizier nach und nach auf der Karriereleiter nach oben. 1992 wurde er Vize-Bürgermeister von Sankt Petersburg. Von 1998 bis 1999 leitete er den Inlandsgeheimdienst FSB. Der damalige Präsident Boris Jelzin erklärte Putin als Wunschkandidaten für seine Nachfolge. Ein halbes Jahr später trat Jelzin zurück und Putin wurde 1999 russischer Ministerpräsident. Bild: Alexei Druzhinin, Kremlin, dpa 7 von 9 In seinem ersten Jahr als Ministerpräsident lenkte Wladimir Putin die militärischen Aktionen im zweiten Tschtschenienkrieg und ging gegen Korruption vor. Er gewann dadurch in Russland an Beliebtheit. Im März 2000 wurde Putin zum Präsidenten von Russlands gewählt. Während er zuerst gemäßigter auftrat, schottete er Russland im Verlauf seiner Regierungszeit immer weiter ab. Oppositionelle und Kritiker im eigenen Land wurden mundtot gemacht. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa In seinem ersten Jahr als Ministerpräsident lenkte Wladimir Putin die militärischen Aktionen im zweiten Tschtschenienkrieg und ging gegen Korruption vor. Er gewann dadurch in Russland an Beliebtheit. Im März 2000 wurde Putin zum Präsidenten von Russlands gewählt. Während er zuerst gemäßigter auftrat, schottete er Russland im Verlauf seiner Regierungszeit immer weiter ab. Oppositionelle und Kritiker im eigenen Land wurden mundtot gemacht. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa 8 von 9 Nach zwei Amtszeiten als Kreml-Chef von 2000 bis ins Jahr 2008 konnte Wladimir Putin verfassungsmäßig nicht nochmal als russischer Präsident antreten. Von 2008 bis 2012 wurde deswegen der Putin-Anhänger Dmitri Medwedew zum russischen Präsidenten und Putin zum Ministerpräsidenten ernannt, formal dem zweiten Mann im Staat. Bei den Neuwahlen 2012 wurde Putin wieder zum Kreml-Chef gewählt. Bild: Alexei Nikolsky, Sputnik Kremlin Pool, AP, dpa Nach zwei Amtszeiten als Kreml-Chef von 2000 bis ins Jahr 2008 konnte Wladimir Putin verfassungsmäßig nicht nochmal als russischer Präsident antreten. Von 2008 bis 2012 wurde deswegen der Putin-Anhänger Dmitri Medwedew zum russischen Präsidenten und Putin zum Ministerpräsidenten ernannt, formal dem zweiten Mann im Staat. Bei den Neuwahlen 2012 wurde Putin wieder zum Kreml-Chef gewählt. Bild: Alexei Nikolsky, Sputnik Kremlin Pool, AP, dpa 9 von 9 Die Putin-Ära: Unter Putins langer Amtszeit hat das politische System Russlands autokratische Züge angenommen. Eine Volksabstimmung ermöglichte dem Kreml-Chef eine Sicherung seiner Vormachtstellung bis 2036: Die Abstimmung erlaubt dem Präsidenten, noch zweimal als Staatsoberhaupt zu kandidieren. Im Juli 2021 veröffentlichte Putin einen Artikel, in dem er die Einheit des russischen und ukrainischen Volkes betonte und Gebietsansprüche in der Ukraine erhob. Bild: Uncredited, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa Die Putin-Ära: Unter Putins langer Amtszeit hat das politische System Russlands autokratische Züge angenommen. Eine Volksabstimmung ermöglichte dem Kreml-Chef eine Sicherung seiner Vormachtstellung bis 2036: Die Abstimmung erlaubt dem Präsidenten, noch zweimal als Staatsoberhaupt zu kandidieren. Im Juli 2021 veröffentlichte Putin einen Artikel, in dem er die Einheit des russischen und ukrainischen Volkes betonte und Gebietsansprüche in der Ukraine erhob. Bild: Uncredited, Pool Sputnik Kremlin, AP, dpa 1 von 9 Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa Wladimir Putin, Präsident der russischen Föderation, hat Truppen in die Ukraine geschickt. Wer ist der Staatslenker? Putins Leben und sein politischer Aufstieg. Bild: Alexei Druzhinin, Pool Sputnik Kremlin, dpa

Das Problem ist, dass der Westen mit seinem zögerlichen Vorgehen seit Monaten nur auf die sich überschlagenden Ereignisse reagiert, anstatt selbst Fakten zu schaffen und den Verlauf der Geschichte zu formen. Man hat den wahnsinnigen Autokraten Putin unterschätzt, zwei Jahrzehnte Wunschdenken hinsichtlich der russischen Absichten rächen sich nun.

Putin kämpft seit langem gegen die Idee demokratischer Gesellschaften, nun will er die Weltordnung in sein Fantasiereich aus dem 20. Jahrhundert zurückbomben. Beweise für den aggressiven, antidemokratischen Kurs in Moskau gab es in den vergangenen Jahren zuhauf. Von Seiten der EU, die sich jetzt zwar geschlossen präsentiert, aber hinter den Kulissen alles andere als uneins ist, klangen die Reaktionen stets scharf, erwiesen sich letztlich aber wie ein zahnloser Tiger. Europa muss schleunigst aufwachen.

In unserem Newsblog informieren wir laufend über die Entwicklungen in der Ukraine.