Ex-Berater von Mike Pence bei U-Ausschuss zu Kapitolsturm

Die Kampagne des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gegen seine Vize Mike Pence steht im Zentrum der nächsten öffentlichen Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke.

Bei der Sitzung des Gremiums an diesem Donnerstag (19.00 Uhr MEZ) werden zwei frühere Berater von Pence als Zeugen erwartet, wie der Ausschuss am Mittwoch ankündigte.

Die Vize-Ausschussvorsitzende Liz Cheney sagte vorab, das Gremium werde untersuchen, wie Trump am 6. Januar 2021 und in den Tagen davor Druck auf Pence gemacht habe, die Zertifizierung des Wahlsieges von Trumps Nachfolger Joe Biden zu stoppen. "Präsident Trump hatte keine faktische Grundlage für sein Handeln, und man hatte ihm gesagt, es sei illegal." Trotzdem habe Trump einen Komplott geschmiedet, den Wahlausgang zu kippen.

Hearing ➡️ tomorrow at 1:00pm



Witnesses:

• Mr. Greg Jacob, Former Counsel to Vice President Mike Pence

• The Honorable J. Michael Luttig, Retired judge for the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit and informal advisor to Mike Pence