Ex-Regierungssprecher Seibert neuer Botschafter in Israel

Der ehemalige Regierungssprecher Steffen Seibert wird neuer deutscher Botschafter in Israel. Dies bestätigte der 62-Jährige in einer Videobotschaft an die israelische Bevölkerung auf Twitter. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte bereits im März über die Personalie berichtet.

Schalom – I am Steffen Seibert, the Ambassador-designate of Germany to Israel. I invite you to follow my work and the work of our embassy here on Twitter. Looking forward to many meetings and exchanges! pic.twitter.com/QTDwdMkI8o