Experten unserer Redaktion sprechen über den Krieg in Nahost

03.11.2023 | Stand: 20:48 Uhr

Der brutale Angriff der Terrororganisation Hamas hat Israel schwer getroffen und den Nahostkonflikt wieder auf die Tagesordnung der Weltpolitik gespült. Wer hier Täter und wer Opfer ist, ist dabei klar. Wo aber liegen die Wurzeln dieses Konfliktes? Warum muss Israel sich sein Recht auf Selbstbestimmung immer wieder erkämpfen? Ist die Zweistaatenlösung nach dem Massaker endgültig vom Tisch oder die einzige Alternative für ein halbwegs friedliches Miteinander in der fragilen Region? Und warum zeigt der Antisemitismus ausgerechnet in Deutschland , dem Land der Täter des Holocausts, jetzt wieder seine hässliche Fratze?

Im Kundencenter in der Augsburger Maximilianstraße stellten sich Margit Hufnagel (stellvertretende Ressortleiterin Politik ) und Rudi Wais (Chef vom Dienst), die sich beide seit vielen Jahren intensiv mit Israel und dem Nahen Osten beschäftigen, nicht nur den Fragen von Chefredakteur Peter Müller , sondern auch Fragen unserer Leserinnen und Leser.

Die Veranstaltung fand am 30. Oktober statt. Jetzt können Sie das Gespräch in voller Länge als Podcast nachhören. Sie finden das Audio in diesem Artikel direkt im Bild und überall, wo es Podcasts gibt. In unserer Reihe " Augsburger Allgemeine Live" kommen in den anderen Episoden Top-Entscheider aus Politik , Wirtschaft , Kultur , Sport und Gesellschaft zu Wort. Hier finden Sie alle Folgen.

