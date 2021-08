Auto explodiert: Zwei Menschen verletzt, einer von ihnen schwer

Ein Auto ist am Montagabend in Hürth bei Köln explodiert. Zwei Menschen werden durch die Detonation verletzt, einer von ihnen schwer. Was ist passiert?

02.08.2021 | Stand: 22:02 Uhr

Bei der Explosion eines Autos in Hürth bei Köln sind nach Polizeiangaben am Montag zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. In einem Wagen habe es aus noch ungeklärter Ursache eine Detonation gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Ein zweiter Wagen sei durch den Zwischenfall in der Hermülheimer Straße in Mitleidenschaft gezogen worden. Zu den Details des Vorfalls in der Stadt im Rhein-Erft-Kreis und zur Ursache der Explosion konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Die Ermittlungen hätten am Abend erst begonnen.

Zwei Verletzte im Krankenhaus

Die schwer verletzte Person sei im Krankenhaus. Auch die leichter verletzte Person habe medizinisch behandelt werden müssen, erläuterte der Sprecher. Nähere Angaben machte er nicht. Auf Fotos waren Autos am Straßenrand zu sehen, die vom Löschschaum der Feuerwehr eingehüllt waren.

