Fall um Porno-Star Stormy Daniels könnte Donald Trump gefährlich werden

Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan eskaliert den Streit mit Donald Trump. Nun droht dem Ex-Präsidenten eine Anklage wegen der Schweigegeldzahlung von 130.000 Dollar an den Porno-Star.

31.01.2023 | Stand: 20:03 Uhr

Er beschimpft sie als "Pferdegesicht". Sie nennt den Sex mit ihm "die schlimmsten 90 Sekunden meines Lebens". Was auch immer im Sommer 2006 am Lake Tahoe geschah zwischen dem damals frisch verheirateten Immobilienmogul Donald Trump und dem Porno-Sternchen Stormy Daniels - es ist wechselseitiger Verachtung gewichen. Doch die Weiterungen aus der Affäre könnten politisch hochbrisant werden. Nach amerikanischen Medienberichten erwägt der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan nun nämlich überraschend eine Anklage gegen den Ex-Präsidenten.

Bei dem Verfahren geht es freilich nicht um den mutmaßlichen Seitensprung des Ex-Präsidenten, der damals gerade zum fünften Mal Vater geworden war. Im Zentrum steht vielmehr die Schweigegeldzahlung, mit der sein persönlicher AnwaltMichael Cohen im Oktober 2016 verhinderte, dass Stormy Daniels ihre Story kurz vor der Präsidentschaftswahl ausplauderte. Alles spricht dafür, dass die 130.000 Dollar von Trump kamen. Das Vertuschen des Geldtransfers könnte gegen das Kampagnenfinanzierungsgesetz und überdies gegen Buchhaltungsvorschriften verstoßen haben, weil die Ausgabe fälschlich als Anwaltskosten verbucht wurde.

Geschworene müssen über Verfahren gegen Trump entscheiden

Seit vier Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft. Doch nun hat die Behörde den Vorgang nach Einschätzung der New York Times dramatisch eskaliert: Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg hat eine sogenannte Grand Jury berufen, die Zeugen anhört und Beweise der Ermittler sichtet. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse entscheiden die Geschworenen dann über die Aufnahme eines Verfahrens. Es wäre neben den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Georgia wegen Trumps Versuch der Wahlmanipulation und den Untersuchungen der nach Mar-a-Lago geschafften Geheimakten durch einen Sonderermittler die dritte juristische Flanke für Trump.

Die Entwicklung ist bemerkenswert, weil Bragg, der im vorigen Jahr als erster Schwarzer in das Amt kam, die Schweigegeld-Untersuchung zunächst auf Sparflamme gefahren hatte. Angeblich hielt er eine Anklage für wenig aussichtsreich und verärgerte damit zwei leitende Staatsanwälte so sehr, dass sie kündigten. Im Dezember aber ist es Bragg gelungen, die Trump-Organisation wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 1,6 Millionen Dollar verurteilen zu lassen. Deren ehemaliger Finanzchef Allen Weisselberg, der ins Gefängnis wanderte, war offenbar auch in die Schweigegeldzahlung verwickelt.

Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen hofft auf eine Verurteilung

Offiziell hatte Trumps Ex-Anwalt Cohen die 130.000 Dollar aus eigener Tasche bezahlt. Bei seiner Verurteilung 2018 sagte der "Fixer" genannte Mann fürs Grobe jedoch aus, dass er "auf Anweisung des Kandidaten" gehandelt habe, um "die Wahl zu beeinflussen" und das Geld von Trump zurückerhalten habe. Inzwischen hat sich Cohen mit Trump komplett überworfen, belastet ihn in einem Buch und ist nach der Verbüßung einer mehrjährigen Haftstrafe bereit, gegen seinen Ex-Boss auszusagen.

Derweil bestreitet der Ex-Präsident alle Vorwürfe und nennt die Untersuchung "die Fortsetzung der größten Hexenjagd der Geschichte". Seine einstige rechte Hand Cohen sieht das ganz anders. Er hoffe, dass dieses Mal "nicht bloß das Schinken-Sandwich, sondern das Schwein" angeklagt werde, sagte er im Sender MSNBC.