Familienministerin Franziska Giffey tritt zurück

Die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist heute zurückgetreten.

19.05.2021 | Stand: 11:17 Uhr

Nach den Diskussionen um die Aberkennung ihres Doktortitels tritt Franziska Giffey ( SPD) von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurück. Wie das Ministerium mitteilte, bat Giffey am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um Entlassung. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin Focus berichtet.

Giffey hatte sich als Nachfolgerin des bekannten Neuköllner Bürgermeisters Heinz Buschkowsky einen Namen gemacht, mit klarer Kante in der Integrationspolitik und dem Pochen auf das Einhalten von Recht und Ordnung in dem Stadtteil, wo ausländische Clans für Unruhe sorgen. In Neukölln hatte sie es mit vielen Problemen zu tun: Einer hohen Quote an Hartz-IV-Empfängern zum Beispiel.

