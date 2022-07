FDP: Zwischenbericht zu Wahlrechtsreform bis Ende August

Der Deutsche Bundestag platzt aus allen Nähten. Eine Verkleinerung steht dringend an. Doch so schnell geht es mit einer Reform nicht, meint FDP-Fraktionsvize Kuhle.

03.07.2022 | Stand: 10:24 Uhr

Die FDP hat Erwartungen gedämpft, dass bereits in der anstehenden Woche die Wahlrechtskommission grünes Licht für einen Entwurf zur Verkleinerung des Bundestages beschließen könnte.

Fraktionsvize Konstantin Kuhle schrieb auf Twitter zu einem entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag": "Es wäre schön, wenn es so schnell ginge." Aber eine Reform in den kommenden Tagen zu erwarten, sei "stark übertrieben". Bis Ende August lege die Kommission zur Reform des Wahlrechts ihren Zwischenbericht vor. Danach beginne das Gesetzgebungsverfahren. "Fest steht: Der Bundestag muss kleiner werden", machte Kuhle deutlich.

Es wäre schön, wenn es so schnell ginge 😅 Aber „Reform im kommenden Tagen“ ist stark übertrieben. Bis Ende August erstattet die Kommission zur Reform des Wahlrechts ihren Zwischenbericht. Das Gesetzgebungsverfahren beginnt danach. Fest steht: Der Bundestag muss kleiner werden. https://t.co/PnuDOWIYrJ — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) July 3, 2022

