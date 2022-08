Feiern wie die Finnen: Video zeigt Regierungschefin Sanna Marin auf einer Party

Ein privates Video zeigt Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin bei einer Party. Das sorgt für Ärger.

19.08.2022 | Stand: 14:41 Uhr

Das Finnische muss eine wunderbare Sprache sein. Es gibt darin zum Beispiel das Wort „Kalsarikännit“. Dieses beschreibt die Tätigkeit, sich in seinen eigenen vier Wänden, allein und nur mit einer Unterhose bekleidet zu betrinken – mit dem festen Vorsatz, das Haus nicht mehr zu verlassen. Kalsarikännit kann deswegen auch mit „Unterhosensuff“ übersetzt werden. Diese Entspannungstechnik ist in dem skandinavischen Land so beliebt, dass sie eine eigene Emoji-Kombination hat.

Warum das hier zu lesen ist? Vielleicht, weil dann besser zu verstehen ist, was von Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin nun bekannt wurde. Ein an die Öffentlichkeit durchgestecktes, 28 Sekunden kurzes Video zeigt die 36-Jährige bei einer ausgelassenen Hausparty mit Freunden. Zwar sind alle Beteiligten vollständig bekleidet – weil aber eben erkennbar nicht nur Apfelschorle getrunken wurde, gibt es nun dennoch Ärger.

Die Opposition bezeichnet das Verhalten als nicht angemessen, viele Finnen sehen das anders

Sanna Marin zeigte sich etwas ungehalten, dass dieser Clip den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat und dementierte, dass Drogen im Spiel waren. Währenddessen kritisiert die Opposition das Verhalten der Regierungschefin als nicht angemessen. Ein Großteil der Finnen sieht das aber traditionell anders (Kalsarikännit!) und bejubelt die Coolness Marins, wenn sie sich etwa mit einer Lederjacke bei einem Rockfestival zeigt.

Tatsächlich blickt man als Untertan von Olaf Scholz mit etwas Neid in Richtung Finnland. Ein bisschen mehr Lässigkeit, ein wenig mehr Coolness – hätte schon was. Andererseits: Will man wirklich den Kanzler mit einer Jeanskutte bei Rock am Ring oder mit einer Flasche Doornkaat bei einer Hausparty sehen? Eben.