Ferienzeit, Bauförderung, Kulturpass: Änderungen im Juni

Passend zur beginnenden Ferienzeit startet in diesem Monat ein Kulturprogramm für Jugendliche. Nicht die einzige gute Nachricht, die der Juni für Verbraucher bringt.

27.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Corona-Regeln sind seit einiger Zeit passé. Ab Juni geht nun auch die Warn-App zur Bekämpfung der Pandemie in den Ruhemodus. Was sich in diesem Monat sonst noch ändert - ein Überblick:

Geänderte Fahrgastrechte

Zum 7. Juni greifen Änderungen bei den Rechten von Bahnfahrgästen. So gibt es Szenarien, bei denen der Entschädigungsanspruch entfällt. Darunter fallen außergewöhnliche Umstände, die nicht im Einflussbereich des Bahnunternehmens liegen, etwa Extremwetter, Menschen auf den Gleisen oder Kabeldiebstahl. Die Deutsche Bahn als Marktführer hat angekündigt, dass sich die Neuerungen auf die allermeisten ihrer Kunden nicht auswirken werden.

Bauförderung für Familien

Für Familien mit kleinem und mittlerem Einkommen steht ab Juni eine neue Bauförderung zur Verfügung. Berechtigt sind Familien mit einem Jahreseinkommen bis 60.000 Euro plus 10.000 Euro je Kind. Für das Programm der staatlichen Förderbank KfW mit zinsgünstigen Krediten stehen 350 Millionen Euro im Jahr bereit.

Kulturpass für Jugendliche

Die App für den bundesweiten Kulturpass geht Mitte Juni an den Start. Über die App können Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, im Wert von 200 Euro Tickets für Kulturevents wie Kino, Konzerte, Theater, aber auch Bücher, Tonträger oder Musikinstrumente kaufen.

"Tatort"-Sommerpause

Der letzte neue Sonntagskrimi vor der Sommerpause kommt am 18. Juni aus Stuttgart ("Tatort: Die Nacht der Kommissare"). Voraussichtlich geht es dann ab 27. August mit neuen "Tatorten" weiter.

Corona-App im Schlafmodus

Angesichts der entspannteren Corona-Lage geht die Warn-App zum 1. Juni in einen "Schlafmodus". Sie wird vorerst nicht mehr aktualisiert. Man kann sie aber auf dem Handy behalten, um damit weiter elektronische Impfzertifikate zu nutzen.

Ferienzeit

In Deutschland beginnt die Sommerferienzeit. Den Anfang macht in diesem Jahr NRW am 22. Juni. Entsprechend sollte man auf Autobahnen, bei der Bahn und an Flughäfen mit mehr Betrieb rechnen. Zuletzt kommt traditionell Bayern dran: Der letzte Ferientag dort ist am 11. September.

Geschlossene Apotheken

Wer am 14. Juni etwas in einer Apotheke kaufen möchte, wird möglicherweise vor verschlossenen Türen stehen. Der Branchenverband Abda hat die Apotheker für diesen Tag zum Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung aufgerufen.

Einige Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof machen dicht

Der Warenhauskonzern macht zum 30. Juni im Rahmen einer Firmensanierung einige Filialen dicht. Eine weitere Schließungswelle soll am 31. Januar folgen.

Militärische Übung "Air Defender"

25 Nationen mit rund 240 Flugzeugen nehmen vom 12. bis 23. Juni an der Luftwaffenübung "Air Defender 23" teil. Linienflugzeuge und Ferienflieger werden nach Angaben der Bundeswehr aber kaum beeinträchtigt. Die meisten Flüge sollen über der Nord- und Ostsee stattfinden.