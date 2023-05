Finanzminister Bruno Le Maire ist nun auch noch Erotik-Romancier

Bruno Le Maire ist ein Schwergewicht unter den Mitgliedern der französischen Regierung. Darf so jemand Romane mit sehr eindeutigen Liebesszenen veröffentlichen?

09.05.2023 | Stand: 15:38 Uhr

Vielleicht wäre das Interesse an dem Buch "Fugue américaine", zu Deutsch "Amerikanische Flucht", ohne die Erotikszene viel geringer. Vielleicht hat sie der Autor des 480 Seiten dicken Wälzers, Bruno Le Maire, eben mit dem Ziel verfasst, Aufsehen zu erregen. Bereits in seinem 2004 erschienenen Roman "Der Minister" gab er sich wenig prüde, als er einen Liebesakt mit seiner Frau, der Mutter von vier gemeinsamen Söhnen, bei einer Reise nach Venedig beschrieb.

Das Pikante daran: Der 54-Jährige ist nicht nur schriftstellerisch tätig, sondern auch und vor allem französischer Wirtschafts- und Finanzminister. Kritiker nennen es verstörend, dass sein jüngster Roman ausgerechnet jetzt erschien – während Frankreichs Schuldenberg einen neuen Rekord von 3000 Milliarden Euro erreichte und die US-Ratingagentur Fitch die Bonität des Landes herabstufte. "Sollte man in einer Zeit, in der die Inflation die Franzosen bedrückt, auch nur eine Minute, eine Stunde, eine Woche seiner Zeit einem Buch mit erotischen Passagen widmen?", fragte der Linkspolitiker François Ruffin.

Es ist das 14. Buch von Minister Le Maire

Es handelt sich bereits um die 14. Buchveröffentlichung Le Maires und um das fünfte Werk seit 2017, als er das Wirtschafts- und Finanzministerium unter Emmanuel Macronübernahm. Er selbst verteidigt sich gegen die Kritik. Die explizite Szene, die so viel Wirbel ausgelöst hat, gehe nur über wenige Zeilen. Er fülle sein Amt voll und ganz aus, sagt der Minister. Die Literatur helfe ihm, sein inneres Gleichgewicht zu bewahren. "Nichts wird meine Freiheit zu schreiben stoppen." Seinen Büchern widme er sich im Urlaub, nachts und frühmorgens. Zehn Jahre habe er an seinem neuesten Roman gearbeitet, in dem es um eine Begegnung zweier fiktiver Brüder mit dem jüdisch-ukrainisch-russischen Pianisten Vladimir Horowitz geht. Le Maire liebt klassische Musik, spielt auch selbst Klavier.

Bruno Le Maire wollte selbst schon Präsident werden

Im Pariser Nobelvorort Neuilly-sur-Seine geboren, absolvierte er drei Elitehochschulen, hatte im Anschluss verschiedene Beraterpositionen in Ministerien inne, bevor er 2007 Abgeordneter für die Konservativen und 2009 Landwirtschaftsminister unter Nicolas Sarkozy wurde. Er gehörte zu den Schwergewichten der Republikaner, die Macron der Partei abwarb. Eigentlich wollte er selbst bei der Präsidentschaftswahl 2017 antreten, erhielt bei den parteiinternen Vorwahlen jedoch nur 2,4 Prozent.

Dass der 54-Jährige bei der nächsten Wahl 2027 kandidieren möchte, ist kein Geheimnis. Doch mangelt es ihm an Charisma. Sollten die literarischen Erotikszenen dazu dienen, seinen Ruf als Klassenstreber aufzumöbeln, dann ist dies gelungen.