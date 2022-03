Noch sind keine Einzelheiten zu dem Unglück bekannt. Doch die verunglückte Boing 737 war mit 133 Menschen besetzt.

Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft China Eastern Airlines ist verunglückt. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete, passierte das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi.

Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Es handelte sich um eine Boeing 737 mit 133 Insassen.