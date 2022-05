Flugzeugabsturz im Himalaya: Zwei Deutsche an Bord

Nepal lockt Touristen aus aller Welt an - auch bei Deutschen sind die Himalaya-Touren beliebt. Nun ist ein Flugzeug wenige Minuten vor der geplanten Landung abgestürzt.

30.05.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Das Auswärtige Amt hat bestätigt, dass an Bord des abgestürzten Passagierflugzeugs im Himalaya auch zwei Deutsche waren. Man stehe mit den nepalesischen Behörden sowie den Angehörigen in engem Austausch und unterstütze die Angehörigen konsularisch, hieß es am Montag aus dem Auswärtigen Amt.

Inzwischen seien an der Absturzstelle auf rund 4000 Metern im Vorgebirge des Himalaya im Distrikt Mustang im Norden des Landes 15 Leichen gefunden worden, sagte ein Mitarbeiter des Bergungsteams vor Ort der dpa. Insgesamt flogen 19 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder mit dem Flieger der nepalesischen Airlines Tara Air. Die Chance, Überlebende zu finden sei sehr klein, sagte der Mitarbeiter. Die Szene sei herzzerreißend.

Die Flugsicherung hatte den Kontakt zu der Maschine am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr verloren. Der Flieger war auf dem Weg von Pokhara - einem beliebten Touristenziel rund 200 Kilometer westlich von Kathmandu - nach Jomsom gewesen. Pokhara ist Ausgangspunkt für zahlreiche Trekkingtouren, darunter die Annapurna-Runde.

Search and rescue troops have physically located the plane crash site. Details will be followed. — NASpokesperson (@NaSpokesperson) May 30, 2022