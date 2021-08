Bekannter Fluthelfer: Kappen-Versteigerung bringt 80.350 Euro für Opfer

Mehr als 80.000 Euro für eine Baseball-Kappe. Hier geht's aber nicht um ein teures Designer-Produkt, sondern um eine Spendenaktion für die Betroffenen der Flut.

11.08.2021 | Stand: 11:32 Uhr

Die Online-Versteigerung einer alten Baseball-Kappe des Ahr-Fluthelfers Markus Wipperfürth ist am Montagabend mit 80.350 Euro zu Ende gegangen. 41 Bieter hatten zuvor innerhalb von drei Tage 90 Mal geboten, geht aus der Ebay-Gebotsübersicht hervor. Das Geld werde vollständig den Flutopfern zugutekommen, hatte Wipperfürth zuvor versichert. Wer so viel Geld für eine abgenutzte Kappe bezahlt hat, blieb offen: Der Käufer trat nicht namentlich in Erscheinung.

Kappen-Versteigerung: Bis Donnerstagnachmittag waren mehr als 133.000 Euro geboten worden.

Die Versteigerung hatte auch für den Anbieter überraschend hohe Angebote erbracht. Bis Donnerstagnachmittag waren auf der Internet-Plattform sogar schon mehr als 133.000 Euro geboten worden. Dann verschwand die Seite plötzlich aus dem Netz. Die Auktion war Ebay zufolge automatisiert gestoppt worden und erst am Freitagabend wieder abrufbar. Am Sonntagnachmittag lag das letzte Gebot bei 124.299 Euro (Lesen Sie dazu: Sonthofer Helfer nach Hochwasser in Ahrweiler: „Es war schlimmer als gedacht“).

Der gültige Versteigerungspreis liegt nun am Ende darunter. Ebay bietet die Möglichkeit, mit Einverständnis des Verkäufers Gebote auch wieder zurückzunehmen. Im Bietprozess habe es 15 Rücknahmen gegeben, teilte Ebay mit.

In seinen Videos aus dem Hochwassergebiet hatte der Unternehmer auch die Rolle der Behörden kritisiert und sie aufgefordert, sich zurückzuziehen. Das hatte ihm in den sozialen Netzwerken Zuspruch aus der "Querdenker"-Szene eingebracht, von der er sich aber distanzierte: "Mit "Querdenkern" habe ich absolut nichts zu tun."

Bilderstrecke

Die Wucht des Wassers: Verwüstungen im Westen nach heftigen Regenfällen

Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg 4 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Björn Braun Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Björn Braun 5 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Björn Braun Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Björn Braun 6 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 7 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 8 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julia Cebella Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julia Cebella 9 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler 10 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julia Cebella Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julia Cebella 11 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 12 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa 13 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa 14 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Marius Becker Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Marius Becker 15 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey, dpa 16 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger, dpa 17 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 18 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 19 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 20 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 21 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 22 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 23 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 24 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julian Stratenschulte Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julian Stratenschulte 25 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Dagmar Roeger Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Dagmar Roeger 26 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julian Stratenschulte Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julian Stratenschulte 27 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Ralf Roeger 28 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julian Stratenschulte Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Julian Stratenschulte 29 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Boris Roessler, dpa 30 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Olaf Rossbroich, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Olaf Rossbroich, dpa 31 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 32 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/Polizei/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/Polizei/dpa 33 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa 34 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/B&S/dpa 35 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 36 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 37 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Oliver Berg, dpa 38 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/TV7/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: -/TV7/dpa 39 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Foto: -/TV7/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Foto: -/TV7/dpa 40 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Roberto Pfeil, dpa 41 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa 42 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Christoph Reichwein, dpa 43 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa 44 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: : Gianni Gattus/TNN/dpa 45 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Harald Tittel, dpa 46 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 47 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Fabian Strauch, dpa 48 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey 49 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey 50 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey 51 von 51 Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey Verwüstungen, eingestürzte Häuser, Tote und Vermisste: Im Westen Deutschlands herrscht am Donnerstag nach den starken Regenfällen und Hochwasser Ausnahmezustand. Bild: Thomas Frey 1 von 51 Rheinland-Pfalz, Kordel: Der Ort ist vom Hochwasser der Kyll überflutet. Bild: Sebastian Schmitt, dpa Rheinland-Pfalz, Kordel: Der Ort ist vom Hochwasser der Kyll überflutet. Bild: Sebastian Schmitt, dpa

