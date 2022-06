Fortschritt im US-Senat für besseren Schutz vor Waffengewalt

Knapp einen Monat nach dem Massaker mit 21 Todesopfern an einer Grundschule in Texas hat sich eine überparteiliche Gruppe im US-Senat auf einen Gesetzesentwurf für besseren Schutz vor Schusswaffengewalt geeinigt.

Es handle sich um "das bedeutendste Gesetz gegen Waffengewalt seit fast 30 Jahren", schrieb der an den Verhandlungen beteiligte demokratische Senator Chris Murphy auf Twitter. "Dieses Gesetz wird Tausende Leben retten." Kritiker sprachen indes von einem Minimalkompromiss, der die laxen Waffengesetze in den USA nur sehr geringfügig verschärfe.

Here it is, folks - the Bipartisan Safer Communities Act, the most significant piece of anti-gun violence legislation in nearly 30 years.



This bill is going to save thousands of lives.



1/ We just released the text. Let me tell you what it does: