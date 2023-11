Ehemalige US-First Lady Rosalynn Carter stirbt mit 96 Jahren

Ihr Ehemann war US-Präsident, doch Rosalynn Carter war eine ebenso politische Person wie Jimmy Carter. Die ehemalige First Lady setzte sich ihr Leben lang für soziale Belange ein. Nun ist sie gestorben.

19.11.2023 | Stand: 22:38 Uhr

Die ehemalige First Lady der USA, Rosalynn Carter, ist tot. Die 96 Jahre alte Ehefrau des früheren Präsidenten Jimmy Carter sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia "friedlich im Kreise der Familie" gestorben, teilte eine von den Carters gegründete Stiftung mit.

Der 99 Jahre alte Jimmy Carter würdigte seine Ehefrau mit bewegenden Worten. "Rosalynn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe", zitierte ihn die Stiftung. "Solange Rosalynn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte."

Rosalynn Carters Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Monaten rapide verschlechtert. Im Mai war öffentlich geworden, dass sie an Demenz erkrankt war. Die Carter-Stiftung teilte erst am vergangenen Freitag mit, dass die 96-Jährige palliativ zu Hause betreut werde. Auch Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung im Kreise seiner Familie.

First Lady nahm Einfluss auf Politik ihres Mannes

Rosalynn und Jimmy Carter hatten 1946 geheiratet - das Paar hat vier Kinder und elf Enkelkinder. Die ehemalige First Lady machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben. Der demokratische Politiker aus dem Bundesstaat Georgia im Süden der USA war von 1977 bis 1981 US-Präsident, bis er von dem Republikaner Ronald Reagan abgelöst wurde. Er ist der älteste noch lebende frühere US-Präsident.

Rosalynn Carter wurde 1927 als Eleanor Rosalynn Smith in Plains geboren, ein kleiner ländlich geprägter Ort in Georgia. Ähnlich wie Jimmy Carter stammt sie aus bescheidenen Verhältnissen. Ihr Vater starb an Krebs, als sie noch ein Kind war, ihre Mutter ernährte als Schneiderin die Familie. 1945 traf sie ihren künftigen Ehemann Jimmy Carter, ein Freund der Familie - bald darauf heirateten die beiden. Später arbeitete Rosalynn Carter im Erdnussbetrieb der Carters. Als Jimmy Carter seine politische Karriere begann, unterstützte sie ihn. "Wahlkampf machte Spaß. Ich durfte reisen und habe das ganze Land gesehen", sagte sie einst.

Das Paar wurde in der US-Hauptstadt Washington wegen seiner einfachen Wurzeln mit Skepsis betrachtet. "Sie war weithin für ihren politischen Scharfsinn bekannt und wurde vor allem für ihr feines Gespür bei Wahlen, ihre Bodenständigkeit und ihre Arbeit für das Weiße Haus gelobt, unter anderem als Gesandte für Lateinamerika", schrieb der US-Sender CBS über die ehemalige First Lady. Beobachtern zufolge hat sie die Rolle der First Lady in den USA bedeutend geprägt. Ihren Ehemann begleitete sie auf vielen internationalen Reisen und war auch bei wichtigen Terminen des damaligen Präsidenten dabei.

Pionierin im Kampf für bessere psychiatrische Versorgung

Später engagierte sich vor allem im Bereich mentale Gesundheit und gilt als Vorreiterin im Kampf für bessere Behandlung. "Sie wird nicht nur von unserer Familie schmerzlich vermisst werden, sondern auch von den vielen Menschen, die heute eine bessere psychiatrische Versorgung und Zugang zu Ressourcen für die Pflege haben", reagierte ihr Sohn Chip auf den Tod seiner Mutter. Im Jahr 1999 erhielt sie die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen.

Die Carters waren 77 Jahre lang verheiratet und galten als eng vertrautes Paar. Jimmy Carter kämpft bereits seit einigen Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Im Winter machte die Stiftung des Paares öffentlich, dass der Ex-Präsident nach einer Serie von Krankenhausaufenthalten keine weiteren medizinischen Schritte mehr unternehmen wolle. Im September überraschten die beiden dann mit einem öffentlichen Auftritt bei einer Erdnussparade in Plains. Sie zeigten sich in einer dunklen Limousine, die durch den kleinen Ort fuhr.