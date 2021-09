Ganztagsbetreuung in der Grundschule - Bundestag bestätigt Kompromiss

Der Bundestag hat einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zugestimmt. Nun muss noch der Bundesrat entscheiden. Ab wann das gelten soll.

07.09.2021 | Stand: 15:47 Uhr

Der Bundestag hat am Dienstag dem Kompromiss zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zugestimmt. Bund und Länder hatten sich am Abend zuvor nach langem Streit über die Finanzierung des Vorhabens im Vermittlungsausschuss geeinigt. Jedes Kind, das in Deutschland ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult wird, soll in den ersten vier Schuljahren Anspruch auf einen Ganztagsplatz bekommen.

Recht auf Ganztagsbetreuung: Bundesrat muss noch zustimmen

Nach dem Bundestag muss noch der Bundesrat dem Vermittlungsergebnis zustimmen. Das könnte an diesem oder am nächsten Freitag passieren. Nach anschließender Unterschrift durch den Bundespräsidenten kann das "Ganztagsförderungsgesetz" schließlich in Kraft treten.

