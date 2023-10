Gazastreifen: Biden zeigt sich besorgt über humanitäre Lage

Während der US-Präsident die Unterstützung für Israel bekräftigt, spricht er auch die Situation der palästinensischen Zivilbevölkerung an: Die überwältigende Mehrheit habe nichts mit der Hamas zu tun.

14.10.2023 | Stand: 00:30 Uhr

US-Präsident Joe Biden hat Israel erneut die Solidarität der Vereinigten Staaten versichert, sich aber auch besorgt zur Lage im Gazastreifen geäußert.

"Wir dürfen die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, dass die überwältigende Mehrheit der Palästinenser nichts mit Hamas oder den abstoßenden Attacken der Hamas zu tun hat und dass sie in der Folge auch leiden", sagte Biden in Philadelphia. US-Teams seien in der Region, um in Abstimmung mit arabischen Staaten und den Vereinten Nationen humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen sicherzustellen.

Zuvor hatte Biden die Unterstützung der USA für den traditionellen Verbündeten Israel erneut bekräftigt. "Seien Sie sicher: Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite Israels", sagte er. "Wir stellen sicher, dass Israel das hat, was es braucht, um sich selbst zu verteidigen und auf diese Angriffe zu antworten." Es sei aber auch eine Priorität für ihn, dringend die humanitäre Lage in Gaza anzusprechen, sagte Biden weiter.