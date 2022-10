Gebürtige Russin in der Ukraine: Wie Svitlana gegen Putin ankämpft

Der russische Präsident dürfte Meschyritsch in der Westukraine hassen. In dem Ort, in dem die 60-jährige Lehrerin lebt, sind Widerstand und Zusammenhalt groß.

Von Von Till Mayer

02.10.2022 | Stand: 06:18 Uhr

Drei Kühe weiden gemächlich auf der Wiese vor den Mauern des Klosters der Heiligen Dreifaltigkeit. Gebaut im byzantinischen Stil, erzählen Schießscharten und Türme von bewegten Zeiten: Tataren bedrohten früher einmal Kloster und Dorf. Das schwarz-weiße Fleckvieh interessiert sich naturgemäß weniger für den imposanten Bau aus Zeiten der Renaissance und kaut Gras. „Sie gehören dem Kloster, deswegen nennen wir sie die Heiligen Kühe“, sagt Svitlana und lacht.

