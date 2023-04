Geflüchteter aus Syrien wird Bürgermeister in Baden-Württemberg

Ostelsheim hat einen neuen Bürgermeister: den 29 Jahre alten Ryyan Alshebl. Er war im Jahr 2015 aus Syrien geflüchtet und hatte in Baden-Württemberg eine neue Heimat gefunden.

03.04.2023 | Stand: 15:43 Uhr

Ostelsheim hat rund 2500 Einwohnerinnen und Einwohner und seit Sonntag einen neuen Bürgermeister, der weit über den beschaulichen Ort hinaus für Aufsehen sorgt. Es handelt sich um den aus Syrien geflüchteten Ryyan Alshebl. Die Gemeinde teilte am Sonntagabend mit, dass der 29-Jährige 55,41 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit erhielt.

Alshebl setzte sich gegen Marco Strauß und Mathias Fex durch, die ebenfalls als parteilose Bewerber antraten. Das Ergebnis: Ein junger und außergewöhnlicher Rathauschef in einem Dorf in Baden-Württemberg.

Baden-Württemberg: Geflüchteter aus Syrien wird Bürgermeister in Ostelsheim

Alshebl war als parteiunabhängiger Kandidat in das Rennen um das Amt als Rathauschef von Ostelsheim gegangen. Privat ist er laut eigener Aussage Mitglied bei den Grünen. Im Wahlkampf hat er Erfahrungen erlebt, die er als "überwiegend positiv" beschreibt.

Nun ist er wohl der erste syrische Bürgermeister im Südwesten Deutschlands. Daten des Gemeindetags Baden-Württemberg legen nahe, dass es bisher keinen Bewerber und keine Bewerberin mit syrischen Wurzeln auf ein Bürgermeisteramt in dem Bundesland gab.

Neuer Bürgermeister von Ostelsheim: Alshebl kam 2015 aus Syrien nach Deutschland

Alshebl war im Jahr 2015 im Alter von 21 Jahren aus seiner Heimatstadt as-Suwaida geflohen. Sie liegt im Süden von Syrien. Er fand in Baden-Württemberg ein neues Zuhause und arbeitet nun sein sieben Jahren als Verwaltungsangestellter im Rathaus von Althengstett. Nach der Wahl zum Bürgermeister will er ins nahe Ostelsheim umziehen, um möglichst nahe an seinen Wählerinnen und Wählern zu sein.

Das Dorf liegt im östlichen Teil des Landkreises Calw in einem Tal, welches sich drei Kilometer von Weil der Stadt entfernt befindet. Die Gemeinde gehört zur Region Nordschwarzwald und ist Teil des Regierungsbezirks Karlsruhe. Ostelsheim gehört auch zur Metropolregion Stuttgart.