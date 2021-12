Gesundheitsminister Lauterbach und RKI-Chef Wieler informieren über Corona-Lage

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und RKI-Chef Lothar Wieler sprechen bei einer Pressekonferenz über die Pandemiesituation.

22.12.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Kurz vor dem Weihnachtsfest droht die neue Omikron-Variante, das Corona-Pandemiegeschehen in Deutschland zu verschärfen. Am Dienstag fassten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer Beschlüsse dazu, wie das verhindert werden soll. Aber wie geht es jetzt konkret weiter? Darüber informieren am Mittwoch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Lothar Wieler, Präsident des Robert-Kochinstituts ( RKI), bei einer Pressekonferenz ab 12.30 Uhr.

KBV-Vorsitzender Gassen spricht bei Pressekonferenz mit Lauterbach und Wieler

Mutmaßlich soll es dabei um die neuen Entscheidungen der Ministerpräsidentenkonferenz gehen. Diese hatte unter anderem Spätestens ab dem 28. Dezember gelten Beschränkungen bei privaten Zusammenkünften, überregionale Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele müssen ohne Publikum stattfinden.

Im Vorfeld war es zu Irritationen zwischen der Bundesregierung und der Seuchenschutzbehörde RKI gekommen: Während Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf einen "Lockdown light" kurz vor Silvester einigte, sprach sich das RKI für sofortige „maximale Kontaktbeschränkungen“ aus – dabei ist das RKI als nachgeordnete Behörde des Bundesgesundheitsministeriums eigentlich der Bundesregierung unterstellt. Vieles spricht dafür, dass Lauterbach und Wieler zu diesen unterschiedlichen Stoßrichtungen befragt werden.

Booster nach drei Monaten beeinflusst Lauterbachs Impfkampagne

Eine weitere Neuerung hat großen Einfluss auf die Impfkampagne der Bundesregierung. Seit Dienstag empfiehlt . Das erweitert den Kreis derjenigen, die in näherer Zukunft für einen Booster an der Reihe sind deutlich. Ein Großteil der Impflinge dürfte neben den Impfzentren bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten geimpft werden. Ihr Repräsentant, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sitzt bei der Pressekonferenz mit Lauterbach und Wieler auf dem Podium.

Lesen Sie auch

Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten - aber kein Lockdown

Die Umsetzung der Corona-Regeln liegt zum Teil wieder in der Verantwortung der Bundesländer. Wie es bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in Bayern weitergeht, darüber informiert