Giftige Dämpfe nach Frachtflugzeug-Absturz in Griechenland

Fenster zu, Aircondition aus, Häuser nicht verlassen - nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im Nordosten Griechenlands am Samstagabend haben sich an der Unglücksstelle beißende Dämpfe verbreitet. Das Bürgerschutzministerium schickte eine entsprechende Warn-SMS an die Anwohner.

Die Antonow An-12 soll zwölf Tonnen "toxisches Gut" an Bord gehabt haben, berichtete der Staatssender ERT. Um was genau es sich bei der Fracht handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Bei dem Unglück waren alle acht Besatzungsmitglieder des Fliegers ums Leben gekommen.

Die Antonow war Berichten zufolge im serbischen Nis gestartet und auf dem Weg nach Amman in Jordanien, als der Pilot Probleme mit einem Triebwerk meldete und eine Notlandung auf dem Flughafen der Stadt Kavala beantragte. Beim Flug-Tracker Flightradar24 war zu sehen, wie das Flugzeug nahe der Halbinsel Chalkidiki über der Nordägäis den Kurs Richtung Kavala änderte - doch bis dahin schaffte es die Crew nicht mehr. Der Flieger stürzte nahe den Dörfern Paleochori und Antifilippi weniger als 40 Kilometern von Kalava entfernt auf unbewohntem Gebiet ab.

We’re following reports that a Meridian An-12BK has crashed in Greece, west of Kavala. https://t.co/tLDpjIh8g4



The flight was en route from Nis to Amman when it turned back toward land about halfway across the Aegean Sea. #MEM3032 pic.twitter.com/gNYd4eHvI0