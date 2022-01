Grüne Kompromisse? Kretschmann macht es vor

Am Sonntag, 14. März 2021, ist Landtagswahl in Baden-Württemberg. Der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellt sich wieder zur Wahl. Der Grünen-Politiker regiert Baden-Württemberg seit Mai 2011 und ist der erste von den Grünen gestellte Ministerpräsident eines deutschen Bundeslands. Wer ist Winfried Kretschmann? Die Karriere des heute 72-Jährigen in Bildern.