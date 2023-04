Größere Entlastungen: Bundesregierung will Energiepreisbremsen überarbeiten

Die Bundesregierung hat Veränderungen für die Energiepreisbremse auf den Weg gebracht. Verbraucher mit Nachtspeicher-Heizungen sollen stärker entlastet werden.

06.04.2023 | Stand: 19:19 Uhr

Die Energiepreisbremsen sollen überarbeitet werden. Die Bundesregierung will eine größere Entlastung für Menschen schaffen, welche Nachtspeicher-Heizungen nutzen. Die Regelungen wurden am Mittwoch in Berlin vom Kabinett beschlossen. Nun muss der Bundestag zustimmen, damit die Änderungen in Kraft treten können.

Preisbremse für Nachtspeicher: Bundesregierung will Entlastungen verbessern

Grund für die Überarbeitungen der Bundesregierung ist die Lage bei Privathaushalten, in denen mit einer elektrisch betriebenen Heizung geheizt wird. Bei diesen führt die bestehenden Regelungen zu geringen, oder gar keinen, Entlastungen. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit. "Denn Heizstrom kann in der Regel zu deutlich niedrigeren Preisen bezogen werden als Haushaltsstrom, gleichwohl sind auch hier die Preise stark gestiegen."

Aus diesem Grund sollen nun Verbraucher, die weniger als 30.000 Kilowattstunden im Jahr beziehen, einen geringeren Referenzpreis erhalten. Dabei handelt es sich um den Preis, welchen sie bei 80 Prozent ihres Kontingents erhalten. Heizstrom und Nachtstromtarife sollen entsprechende Verbraucher für 28 Cent pro Kilowattstunde beziehen können. Statt zuvor 40 Cent.

Zum Hintergrund: Die Strompreisbremse garantierten Haushalten und kleinen Unternehmen, dass sie 80 Prozent ihres bisherigen Stromverbrauchs zu einem garantierten Bruttopreis von 40 Cent pro Kilowattstunde beziehen können. Industriekunden bekommen 13 Cent für 70 Prozent des Verbrauchs.

Fragen zur Energiepreisbremse? Bundesregierung richtet Hotline ein

Die Regelungen rund um die Energiepreisbremsen können so langsam etwas unübersichtlich werden. Das weiß auch die Bundesregierung. Daher hat sie eine Hotline eingerichtet, an die sich Menschen richten können, die Fragen haben.