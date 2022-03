Großbritannien: Russische Kolonne nahe Kiew zerstreut

Eine große russische Militärkolonne hat sich nach britischen Geheimdienstinformationen nördlich von Kiew teils zerstreut.

Dies dürfte wahrscheinlich einen russischen Versuch unterstützen, die ukrainische Hauptstadt einzukreisen, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag auf Twitter mit. Es könne sich auch um einen russischen Versuch handeln, die eigene Anfälligkeit für ukrainische Gegenangriffe zu verringern. Diese hätten bei den Russen bereits einen erheblichen Tribut gefordert.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UIDAtnUZ80



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3eqsm7jHwU