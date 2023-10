Großbritannien verlegt Schiffe in östliches Mittelmeer

Großbritannien signalisiert Unterstützung für Israel. Die Briten schicken zwei Schiffe sowie Hubschrauber und Flugzeuge nach Israel.

12.10.2023 | Stand: 20:30 Uhr

Großbritannien entsendet Schiffe der Royal Navy ins östliche Mittelmeer und unterstützt Israel mit Aufklärungsflügen. Das teilte der Regierungssitz 10 Downing Street in London mit. Mit der Maßnahme solle die Stabilität in der Region gestärkt, eine Eskalation verhindert und die humanitäre Krise gemildert werden, hieß es in der Mitteilung am Donnerstagabend.

Neben den Unterstützungsschiffen "RFA Argus" and "RFA Lyme Bay" entsendet Großbritannien demnach ein Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing P-8, mehrere Merlin-Hubschrauber und eine Kompanie Marinesoldaten. Die Aufklärungsflüge sollten bereits am Freitag beginnen, um Bedrohungen für die Stabilität in der Region wie dem Transfer von Waffen zu terroristischen Gruppen zu begegnen, so die Mitteilung weiter.

Großbritannien springt Israel mit militärischer Hilfe zur Seite

"Unsere militärischen und diplomatischen Teams in der ganzen Region werden auch die internationalen Partner dabei unterstützen, Sicherheit wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass humanitäre Hilfe die Tausenden unschuldigen Opfer dieses barbarischen Angriffs der Hamas-Terroristen erreicht", sagte der britische Premierminister Rishi Sunak der Mitteilung zufolge.

Die konservative Regierung von Sunak hatte bereits in den vergangenen Tagen deutlich gemacht, dass London fest an der Seite Israels steht bei dessen Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas. Außenminister James Cleverly war bereits am Mittwoch zu Gesprächen mit der israelischen Regierung in das Land gereist.