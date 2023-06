Günther Oettinger ist der Strippenzieher vom Neckar

Was macht eigentlich Günther Oettinger? Der frühere CDU-Ministerpräsident Baden-Württembergs scheint nicht nur in Stuttgart omnipräsent.

02.06.2023 | Stand: 16:28 Uhr

"Ich bin kein Strippenzieher", sagt Günther Oettinger mit ernster Miene. Um nach ein paar Sekunden das Gesicht kurz zu seinem markanten Oettinger-Grinsen zu verziehen. Blanke Ironie, versteht sich. Denn der CDU-Politiker Günther H. Oettinger, 69, das typische Stakkato-Schwäbisch unverändert breit, das Drahthaar eisgrau, der Gang energisch und der Blick durchdringend wie je, zieht an unzähligen Strippenenden. Die Netze seiner Seilschaften sind unübersichtlich und reichen weit, in Wirtschaft und Politik, in Medien und Gesellschaft, nach Baden-Württemberg und ganz Europa und natürlich nach wie vor in die CDU hinein. Erst recht seit seinem Ausscheiden aus der EU-Kommission im Herbst 2019.

